Diócesis no tiene denuncias contra párroco de Tepeyanco acusado de oficiar ebrio

No hay elementos para darle seriedad a las acusaciones efectuadas en las redes sociales en contra del párroco Tomás Martínez Cuevas, quien oficia misas en San Francisco de Asís, localizada en Tepeyanco, aseveró el vocero de la Diócesis de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón.

Desde el pasado fin de semana, en redes sociales empezó a circular un video donde se observa al sacerdote caminar a lado de los fiscales para iniciar la ceremonia litúrgica, pero se tambalea y lo sostiene uno de los miembros de las autoridades eclesiásticas, lo cual generó suspicacias y conjeturas entre la población, quien lo acusó de oficiar misa presuntamente en estado de ebriedad.

El pasado domingo, un grupo de vecinos se reunió en el parque central para dialogar sobre el tema, de hecho, hubo quien pidió su remoción y otros lo apoyaron, pero solo quedó en diálogo.

Al respecto, este Diario entrevistó a quien lleva la voz oficial de la Diócesis en la entidad para saber si existe o no una acusación concreta en contra del sacerdote, pero hasta el mediodía de este lunes no la hubo. “Alguien que estuvo ahí grabó un video para hacer la presunción (de que el sacerdote estaba tomado), pero no sabemos si el padre en realidad lo estaba o no, además, el video dura unos segundos y es muy difícil determinarlo, pues en ningún momento se ve que hable”, defendió.

De hecho, el también párroco de Nuestra Señora Santa Ana comentó que todas las acusaciones se han ventilado en redes sociales, pero no han llegado hasta el obispado, entonces, se trata de comentarios sin fundamento, señalamientos temerarios y seguramente hasta con dolo.

Cuando alguien hace un video y lo pone fuera de contexto, puede generar afectaciones en el trabajo donde una persona se desempeña… Nosotros no tenemos elementos para hablar a favor o en contra del padre Tomás, es un tema que está circulando en redes y en la Diócesis no le daremos cauce porque no tiene seriedad, insistió.

“ES MERO CHISME”: DICE FISCAL

Por su lado, el fiscal José N. -solo se identificó como el fiscal Pepe- se negó a dar una entrevista este Diario y desestimó las acusaciones en contra del párroco, además, lo calificó como un “mero chisme”.

Un grupo de personas está en contra del párroco, no sabemos cuáles sean sus intenciones, pero nosotros (como fiscalía) preferimos dejar el asunto de ese tamaño y olvidarlo, comentó fuera de grabaciones a El Sol de Tlaxcala.

El párroco de Tepeyanco polarizó opiniones, pues hubo quien lo acusó de oficiar misas ebrio y hasta lo grabaron; otras personas lo defienden.