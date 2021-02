Don Cirilo cumple 100 años; pocos son los privilegiados

Llegar a los 100 años de vida, pleno de sus facultades mentales, pocos lo pueden contar. Pero en medio de la pandemia del Covid-19 que ha arrebatado la vida a miles de tlaxcaltecas, es un milagro.

Cirilo Molina Ávila nació un nueve de febrero de 1921, justo cuando llegaba a su fin la pandemia de la fiebre española que dejó más de 40 millones de mexicanos muertos.

A este hombre le ha tocado vivir la expropiación petrolera, la segunda guerra mundial, la llegada del hombre a la luna, la televisión a colores, la tecnología del nuevo milenio y el temible monstruo con cabezas que es el coronavirus. Todo eso en un siglo.

Él, aunque se apoya con un bastón de tlaxistle, se desplaza erguido, siempre lo acompañan dos perros de raza pequeña y un gato al que llama cazador. La familia que integra consta de cinco hijos, 15 nietos y 14 bisnietos.

No me acordaba que hoy es mi cumpleaños, le doy gracias a Dios que me permite ver y vivir mi primer día del año 100, el siguiente año, quién sabe, expresó a sus hijos que lo sorprendieron con un pastel en Santiago Tepeticpac, municipio de Totolac. Complementó su pequeño discurso con un “¡gracias hijos por acordarse y venir a estar conmigo!”, “¡que Dios los bendiga!”.

Cuando era adolescente, con apenas estudios de primaria se empleaba en varios oficios (campo, ayudante de carnicería y de obrero). Con apenas estudios de primaria, aprendió a pintar automóviles, decoraba casas, haciendas, ranchos e iglesias en la región, explica su hijo menor Saúl mentor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Luego, al emplearse en la Secretaría de Obras Públicas, como jefe de brigada en carreteras, sufrió una fractura en pie derecho que le fue reconstruido con placas y tornillos de platino y que tiene incrustados a la fecha.

A este longevo hombre le ha tocado vivir la muerte de su esposa y una de sus hijas. Sufrió cirugías en próstata, apéndice y hernias, es hipertenso, pero está controlado.

Frente a la pandemia, su actual estilo de vida es no salir de casa, orar, alimentarse sanamente, ver noticias y algunas series de películas en blanco y negro. Toma mucho sol y camina, aunque duerme la mayor parte del día.

