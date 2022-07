Doña Josefa cosecha durazno a sus 95 años, trabaja con sus hijas en Atltzayanca

A sus 95 años, Josefa Herrera Betancourt, originaria del municipio de Atltzayanca, escucha y ve bien, camina sin bastón y sigue trabajando la tierra en la producción de durazno que su esposo le heredó, pues afirma que: “gracias al Señor y al sudor de mi marido, vivimos con bienestar”.

Desde muy joven se casó con Humberto Lima Cervantes, un hombre que trabajaba en la siembra de maíz y huertas frutales. Me llevó a vivir a una colonia de Concepción Hidalgo, pero no me gustó, le dije que me llevara a un rancho, aunque sea en un agujero podíamos vivir y nos salimos (del pueblo), aquí me dejó mi casa y la tierra, explica a este Diario.

La selección del selecto durazno Rocío. Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

Doña Josefa Herrera Betancourt nació el 17 de marzo de 1927, en las faldas del cerro Santiago de Atltzayanca. Le viven 10 hijos, 30 nietos, 40 biznietos y siete tataranietos.

Hace 15 años mi esposo falleció, se cayó del caballo y tenía muchos dolores en la cabeza, pero dejó a todas mis hijas con estudios y a mis hijos con la tierra, afirmó.

-Señora Josefa Herrera ¿cómo se siente?

-“Muy contenta con mis hijas, son seis, aquí estamos seleccionando el durazno Rocío”, expresó.

El 17 de marzo de 1927 nació en Altltzayanca, doña Josefa Romero, sigue trabajando en las huertas. Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

Rememoró que en 1940 su esposo le empezó a construir el rancho y la casa en el municipio de Atltzayanca, y actualmente trabaja en el Grupo Limali con sus hijas Beatriz, Valentina, Carmina, Elia e Irma.

COSECHAN 100 TONELADAS

En Concepción Hidalgo la familia Lima Herrera trabaja unas 40 hectáreas de huertas de diferentes variedades de durazno bajo sistemas de riego.

Durante el sexenio de Alfonso Abraham Sánchez Anaya recibieron el apoyo de un pozo para riego, por eso no sufren del cambio climático que se vive en la actualidad.

Mientras la mayoría de productores enfrenta una atípica sequía en el oriente de Tlaxcala, los 10 hermanos cosechan más de 100 toneladas del fruto.

Manos que trabajan en Atltzayanca. Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

Los fruticultores ya tienen huertas tecnificadas con sistema de riego por micro goteo de agua limpia, malla antigranizo y anticongelante natural contra las heladas.

Una vez que lo cosechan, lo venden sobre la carretera federal en 35 pesos el kilogramo por mayoreo y cuesta 10 pesos más al menudeo.

Recientemente, haber conformado el Grupo de Mujeres Conservas Artesanales Limali les permite obtener un valor agregado a sus cosechas como conservas en almíbar, licores, ate y mermeladas.

EN CONCEPCIÓN, LAS VARIEDADES

Desgrane a mano de maíz nativo. Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

En Tlaxcala, la comunidad de Concepción Hidalgo es la única que se dedica en un 80 % al cultivo y venta del durazno en diferentes variedades.

Algunos con huertos tecnificados y maquinaria para seleccionarnos, apoyados por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

El precio del kilogramo varía de acuerdo a la calidad de la fruta, oscila entre los 20 pesos y hasta los 50. Sin embargo, los que son de temporal fueron afectados por heladas y granizadas, se registraron pérdidas en más del 70 % de sus huertos.

