Durante Buen Fin, alertan sobre fraudes cibernéticos

Tras el inicio del Buen Fin, el área de Proximidad Social del municipio de Tlaxcala emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar fraudes cibernéticos y estafas, así como el robo de datos confidenciales.

Local Realiza Coeprist vigilancia sanitaria en negocios del estado por el "Buen Fin"

Lo anterior debido a que el “Buen Fin” se presentó durante la pandemia generada por Covid-19, de ahí que las tiendas brindaron la opción de ofrecer servicios y promociones en línea, pero esto puede ser riesgoso sino se realiza en lugares confiables.

Sorteo y SMN fueron suspendidos en Tlaxcala



Más Información aquí ➡ https://t.co/xkTCoIQswz#ServicioMilitar pic.twitter.com/Rkm8Vt3fm7 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 10, 2020

Por ello, los elementos de Proximidad Social, que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, compartieron una serie de recomendaciones para efectuar compras seguras.

Local Puede el Buen Fin reactivar economía: Yolanda Domínguez

Fue en redes sociales que pidieron a la población compartir la información para evitar ser víctimas de estafas.

El área de seguridad pidió efectuar compras en páginas electrónicas de tiendas y líneas conocidas y que tengan buena reputación.

Verificar que la página web cuente con dirección de tienda física, así como un correo electrónico y número telefónico para poder contactarse para despejar dudas, hacer seguimiento del pedido y preguntar por promociones.

Poca afluencia en centros comerciales, por Buen Fin



Continúa leyendo ➡ https://t.co/psi6OUkSD4#BuenFin #BuenFinSeguro pic.twitter.com/0X0vuSxdVd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 10, 2020

Local Poca afluencia en centros comerciales de Tlaxcala, por Buen Fin

Evitar una red pública y emplear una conexión segura para efectuar las compras por internet, lo que disminuirá las probabilidades del robo de información personal.

Estar pendiente de los movimientos de la tarjeta bancaria y en caso de identificar algún retiro sospechoso o no reconocido comunicarse inmediatamente al banco para hacer las aclaraciones. Finalmente, recomiendan no prestar las tarjetas de crédito y no usarlas para sorteos.

Ante la pandemia, algunas personas han optado por comprar en línea, por ello deben estar alertas para evitar ser estafados.

Aumento a tortilla afectará la economía tlaxcalteca



Continúa leyendo ➡ https://t.co/fkzfR6V8TU#Tortillas #Economia pic.twitter.com/q2LLQMCdMb — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 10, 2020

Continúa leyendo:

Finanzas Buen Fin 2020: consejos para cuidar tu dinero

Local Operará Coeprist por Buen Fin