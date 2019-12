Eficiencia y honradez definen el III Informe de Benito Juárez

En sesión solemne de Cabildo que tuvo lugar la tarde de este miércoles 18 de diciembre, en el auditorio ejidal de la comuna, el alcalde de Benito Juárez, Ever Alejandro Campech Avelar, rindió su Tercer Informe de Gobierno, con la presencia de invitados especiales, autoridades federales, estatales y municipales, así como presidentes de comunidades vecinas.

En representación del Congreso del estado asistieron las diputadas, Luz Vera Díaz y Laura Yamili Flores Lozano.

Tras la proyección de un video, donde se aprecian las acciones que ha realizado el ayuntamiento, el alcalde destacó que con empeño, eficiencia y honradez aplicó los recursos públicos para cumplir con programas y proyectos diseñados para mejorar la calidad de vida de los pobladores, a través de mejores servicios en los rubros de educación, salud, seguridad, servicios municipales, asistencia social, infraestructura urbana y parque vehicular, entre otros.

Resaltó la importancia de rendir este informe a la ciudadanía de manera abierta y publica, ya que al entregarlo al Cabildo en un acto privado, solo por cumplir con un protocolo se violenta el derecho a la información, pues los ciudadanos son quienes califican el trabajo de los presidentes municipales.

Detalló que a lo largo de más de 12 años el municipio recibió la misma cantidad para obra pública, sin que autoridades anteriores se preocuparan por recibir más presupuesto, pero en su caso implementó mecanismos de recaudación que le permitieron obtener el doble de presupuesto para obras públicas, por ser uno de los municipios que más recauda.

Ante la presencia de cientos de vecinos, compartió que fue el municipio mejor evaluado /Cortesía Manuel Morales

PRESENTABA UN ATRASO DE MÁS DE UNA DÉCADA

Afirmó que el municipio presentaba un atraso de 15 años, pero actualmente llega más recurso para obra pública, así como en los programas FORTAMUN y Gasto Corriente, pues trabaja no solo en lo que ven los ciudadanos sino que también dejará un municipio con el triple de recursos que recibía, sin deuda y sin demandas laborales que arruinan a las comunas, ya que “aquí todos los que entramos nos vamos y será con un finiquito como lo marca la ley para evitar demandas”.

Aseguró que en tres años adquirió una ambulancia totalmente equipada, motoniveladora, retroexcavadora, rodillo compactador, barredora, pipas para acarreo de agua, patrullas nuevas, vehículos para trasladó de enfermos, carros utilitarios y moto patrullas, pues en lo que va de la administración adquirió lo que sumaban todas las administraciones juntas, en poco tiempo y sin ningún tipo de financiamiento.

Resaltó que el personal recibió en tiempo y forma el pago de sus quincenas, prima vacacional y aguinaldo, además de que en eventos sociales como Día de Reyes, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre y Día del Abuelo, no hay administración anterior que lo iguale, mucho menos en adquisiciones. Narró que no había candidato que no prometiera reparar la calle Adolfo López Mateos, pero a diferencia de otras administraciones esta sí cumplió sin pretextos, ya que gestionó recursos en el Gobierno federal para ejecutar la obra, pero nunca llegó el apoyo, por lo que fue hasta que las y los diputados locales, con gestión de las legisladoras Laura Flores Lozano y Luz Vera Díaz, etiquetaron recursos para el municipio que le permitieron pavimentar esta avenida que tiene más de un kilómetro de largo, así como seis calles más.

Señaló que con recursos de Gasto Corriente complementó guarniciones y banquetas que otras autoridades habían dejado en desnivel, además de que para dotar un drenaje pluvial y alcantarillas invirtió recurso del FISM 2019.

Detalló que las diputadas Vera Díaz y Flores Lozano, etiquetaron dos millones 131 mil pesos que destinó para adquisición de fertilizante que entregó en el mes de junio, aves de traspatio y lechones de engorda, así como ocho millones 157 mil pesos en el rubro de obra pública, más el recursos que recibe la comuna hace un monto de inversión anual superior a los 17 millones 392 mil pesos. Mencionó que Benito Juárez fue el municipio mejor evaluado en su cuenta pública en el estado de Tlaxcala y eso no cualquiera lo logra, porque hay municipios que manejan más recursos, pero también es mayor el margen para aprobar la cuenta pública, pues no se mide en cuanto al dinero sino a porcentaje.

Expresó que “tuvimos un posible daño patrimonial de nueve mil pesos, los cuales fueron por adquisición de gasolina y diésel en Guadalajara y Querétaro, donde viajamos para traer material y reducir gastos de una obra que tenía un costo de 120 mil pesos, pero con este material salió en 40 mil pesos”.

Agregó que “tienen un presidente que no vino a servirse sino al contrario, busca más beneficio para todos ustedes, por ello, quiero un aplauso para las diputadas Laura Yamili Flores Lozano y Luz Vera Díaz, pues gracias a ellas y a diputados locales, llegaron recursos a los municipios”.

17 millones 392 mil pesos recibió en recursos Benito Juárez en 2019.

15 años de atraso presentaba la comuna, pero actualmente llega más recurso para obra pública.

EN 3 AÑOS

De acuerdo con el alcalde Ever Alejandro Campech, “en tres años de Gobierno abatimos el atraso de más de 15 años que presentaba el municipio de Benito Juárez”

