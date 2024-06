Ejidatarios exigen pago por construcción de Arco Norte en sus tierras de cultivo; son del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala

Ejidatarios de los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala mantienen un plantón a un costado de la carretera Arco Norte, a la altura de la caseta de Calpulalpan, como medida de presión para que el Gobierno Federal les liquide el pago de las tierras de cultivo que fueron afectadas en su momento por la construcción de la carretera Arco Norte, pues en caso contrario amenazan con tomar la vía de comunicación por tiempo indefinido hasta que les paguen el adeudo.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, los campesinos comentaron que fueron afectados hace 18 años, por lo que llevaron un procedimiento legal en contra del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y pese a que desde hace tres años hay una sentencia firme del Tribunal Agrario para que les paguen las tierras afectadas, hasta el momento no han recibido el pago en mención.

Detallaron que no hay una demanda colectiva porque no tienen un líder, de ahí que cada uno hizo una demanda propia y llevaron el procedimiento legal por más de 14 años, el cual dio como resultado una sentencia firme, donde el Tribunal Agrario y un colegiado determinaron que les deben pagar las tierras, pero la autoridad competente ha hecho caso omiso de pagar.

Afirmaron que, incluso, existe el caso de un solo ejidatario de la cual han hecho más de 200 requerimientos de pago a la SCT y ésta prefirió pagar más de 200 multas que pagar a la persona.

Aseguraron que no hay marcha atrás, ya que no estamos tomando la carretera Arco Norte, porque en este momento hay diálogo de nuestros representantes legales con autoridades federales competentes en Tlaxcala y no queremos afectar a terceros, pero la decisión de cerrar la carretera será de acuerdo al resultado de la negociación.

Ejidatarios de los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala mantienen un plantón a un costado de la carretera Arco Norte a la altura de la caseta de Calpulalpan. Manuel Morales / Colaboración especial

Dejaron en claro que si se toma la carretera no serán ellos sino el Gobierno Federal por su capricho e ineptitud, puesto que tenemos tres años en espera del pago, nosotros lo que vamos a hacer en su momento es con una sentencia firme que tenemos es tomar lo que es de nosotros, pues tenemos un certificado parcelario que nos acredita como dueños de las tierras.

Agregaron que si las autoridades correspondientes no llegan a un acuerdo con los representantes legales, tomarán la carretera de forma indefinida hasta que lleguen las dependencias con el dinero.

