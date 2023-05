El Movimiento Por la Recuperación de Xicohtzinco no entregará la alcaldía

El Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco (MPRX) en asamblea informativa al exterior de la alcaldía, informó anoche que la Comisión Especial, integrada ayer jueves en sesión ordinaria por el Congreso local, vigilará y autorizará los recursos públicos, que ejerza el ayuntamiento.

La reunión abordó ocho puntos, el cuarto fue sobre el dictamen legislativo, que quita facultades al presidente municipal Luis Ángel Barroso Ramírez y al área de tesorería.

Luciano Crispín Corona Gutiérrez encabezó la asamblea, en la que ratificó que el acuerdo de los diputados locales no representa entregar la presidencia municipal, por lo que señaló que continuarán con los procesos jurídicos, en los que a través de diferentes expedientes piden la desaparición del ayuntamiento o la suspensión de Barroso Ramírez.

Comentó que existió confusión en los fines de la comisión especial, ya que no tenían en claro los diputados, si era para manejar los recursos o solo supervisarlos. Incluso, refirió que pensaron en colocar a personas con historial limpio y con el mejor perfil, y que una vez acordada, el MPRX entregaría la alcaldía, lo que finalmente no es así, “ya que el pueblo no lo iba a aceptar”.

Corona Gutiérrez sostuvo que en la sesión ordinaria de ayer jueves, legisladores informaron el desvío de cuatro millones 800 mil pesos, de Barroso Ramírez en el ejercicio del 2021, lo que refleja su mal gobierno.

EL OFS EN LA COMISIÓN ESPECIAL

El MPRX informó que tres personas del Órgano de Fiscalización Superior, encabezadas por Alfonso Galaviz, serán los responsables de supervisar, vigilar y aprobar el manejo de los recursos del municipio, además de que sus honorarios los cubrirá el organismo al que prestan sus servicios y no el ayuntamiento.

Corona Gutiérrez dijo que el municipio gana porque con la comisión especial los gastos estarán sujetos a los generadores correctos.

Aclaró que en esta etapa del proceso que llevan no se ha acordado la conformación de un concejo municipal, y eso será cuando se vaya el ayuntamiento, si es que se concretara en lo que resta de la actual administración local.

BARROSO Y SU POSICIÓN

El presidente municipal Luis Ángel Barroso Ramírez, a través de redes sociales del ayuntamiento de Xicohtzinco, reconoció el interés del Congreso del Estado para resolver el conflicto social, del que dijo “se ha convertido en un conflicto de interés político”.

Luego de conocer la integración de la Comisión Especial, que estará a cargo del OFS, mencionó “valoro enormemente este primer esfuerzo para mantener la transparencia en el ejercicio público, pero sobre todo, para crear los puentes necesarios que nos lleven a la paz de nuestro municipio”.

Informó que el acuerdo de los diputados locales, que le restan dominio de las finanzas del municipio, tendrá como labor principal la revisión y fortalecimiento del manejo de los recursos ejercidos en su gobierno.

El MPRX presentó documentación al Congreso del Estado donde muestra problemas en los servicios básicos, seguridad, agua potable y recolección de basura.