El trabajo de María en mantener limpio el parque Juárez de Huamantla

María de la Luz Contreras tiene como trabajo mantener limpio y en orden el parque Juárez situado en el corazón de Huamantla.

Municipios Con más obras hemos logrado una transformación histórica en Huamantla: Santos Cedillo

Así que todos los días a las 11:00 horas se presenta a la Dirección de Servicios Municipales; la jornada es de ocho horas de lunes a sábado.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mi presidente me pide que el parque Juárez esté sin basura y sin hojas que caen de los árboles, hay que trabajar para darle una imagen diferente a los turistas que visitan el Pueblo Mágico, afirmó.

Municipios Honran imagen del Señor del Convento, en Huamantla

Expuso que frente a Palacio Municipal no debe haber residuos y menos a la salida de los templos católicos y en las inmediaciones a la Casa Huamantla, propiedad del cantante Carlos Rivera.

La trabajadora forma parte de un grupo de 10 mujeres contratado hace 18 meses, por la Dirección de Servicios Municipales, porque el alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, despidió a más de 80 trabajadores adscritos al sindicato “7 de Mayo”.

Entérate: ➡️ Turismo, vocación de Huamantla: Alcalde

Su horario de salida es a las 19:00 horas, tiempo en que realiza -con el apoyo de otra compañera- el último barrido y, después, transporta la basura en un carrito para su disposición final.

-Doña Mari, ¿cuánto gana al día?

-“Me pagan dos mil 500 pesos quincenales, me ayudé con el aguinaldo que me dieron el fin de año, compré medicamentos para mi hija María del Rayo, pues padece convulsiones epilépticas”.

-Y le alcanza para subsistir lo que le pagan…

Más información ➡️ Mi objetivo es trabajar por los huamantlecos: Alcalde

Municipios Huamantla está en los ojos del mundo: alcalde

-“Híjole, soy viuda y tengo una hija con una discapacidad, hay la vamos pasando, lo que sí me cuesta es pagar la renta mensual”.

La mujer de 55 años de edad contó que en la Secretaría del Bienestar no le han aceptado a su hija a través del Programa Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad.

-“Ya hice el trámite y nada, puras vueltas, no me da tiempo estar ahí, esperando, lo bueno es que tengo un empleo gracias al alcalde Santos Cedillo”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

-Y si tuviera frente a usted a Carlos Luna, titular de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, ¿qué le solicitaría?

- “Que mande a su personal a Huamantla que, como mi hija, hay varias personas con enfermedades crónicas y sin apoyos que tanto ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, puntualizó.