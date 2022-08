Elefante blanco, comisaría de Totolac ubicada El Trébol

El inmueble ubicado en la zona conocida como El Trébol, que operaba como comisaria del municipio de Totolac es un “elefante blanco”, toda vez que las autoridades de la comuna no efectuaron el proceso de entrega-recepción y el actual alcalde Ravelo Zempoalteca Enríquez no ha hecho el mínimo proceso para recuperarlo.

El edificio fue construido por la administración del perredista, Giovanni Pérez Briones, cuyo costo de la primera etapa alcanzó un millón 800 mil pesos, pero por diferencias políticas con el actual presidente priista, no fue entregado y está en desuso.

En octubre de 2020, Pérez Briones colocó la primera piedra y, en el acto protocolario, anunció que la obra estaría ubicada en un punto estratégico, para beneficiar a los 20 mil 665 ciudadanos del municipio y parte de la capital.

De hecho, en aquella ocasión aseguró que los trabajos incluyeron la cimentación, estructura, albañilería, acabos, azotea, cancelería y herrería, además de la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, la colocación de sanitarios, señalamientos y extintores, pero a la fecha luce abandonado.

Cuestionado al respecto, Zempoalteca Enriquez aseveró que una parte de ese inmueble fue destinado para que funcionara como separos, pero no reunió las características necesarias y finalmente no operó, además se encuentra cerrado porque su administración no recibió posesión del mismo.

Al no recibir el inmueble no podemos meterle mano. Se filtra el agua, es muy frágil y vulnerable a la inseguridad… está mal hecho ese edificio, incluso corre el riesgo de colapso. Esperamos que el próximo año venga el Órgano de Fiscalización Superior y nos haga entrega del espacio de forma física y documental, puntualizó.

DETENIDOS DEBEN TENER ESTANCIA FELIZ: ALCALDE

Por otro lado, comentó que su administración invirtió 200 mil pesos para remodelar los separos preventivos ubicados atrás de la alcaldía, “para brindarles confianza a las personas que son detenidas, que si bien es cierto no los vamos a tratar con dulces, que tengan una estancia feliz”.

Recordó que en cada administración anterior, desde la encabezada por Erasmo Atonal Ortiz, se presentaron casos de suicidio al interior de los separos y teme que suceda lo mismo.

1.8 mdp costó la primera etapa de la construcción del edificio ubicado en El Trébol.

