Eliminar el Fortaseg será un retroceso, dice Anabell Ávalos

La eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) implicaría un retroceso en los objetivos logrados durante cuatro años con los policías capitalinos, refirió la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca.

Municipios Se agotan dosis contra influenza, en la capital

Y es que este recurso no está incluido en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, de ahí que la capital dejaría de percibir el monto que es empleado en equipamiento, capacitación y mejoras en los ingresos de los policías que integran la Dirección de Seguridad Pública municipal.

En Contla, se retiran camadas del Carnaval



Los detalles en ➡ https://t.co/W3XLU48yVN#Contla #Carnaval #Camadas #Covid-19 pic.twitter.com/bRHvMR4eQ7 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 4, 2020

Por lo tanto, se dijo preocupada por la eliminación o disminución del Fortaseg, pues el programa ha ayudado a mejorar la seguridad e incentivar a los elementos.

Local Concluyen festejos por 495 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala

Destacó que tiene mucha comunicación con los policías, quienes han efectuado un buen desempeño durante su administración, pues una de las prioridades era recuperar la confianza de la población en el ámbito de seguridad.

Puntualizó que lo anterior fue posible por la preparación que tienen los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública, pero esto lo lograron con el recurso del programa federal, de ahí si es eliminado será un retroceso en lo que han avanzado en los cuatro años de la administración.

“Nos faltan ocho meses para culminar el periodo de gobierno municipal, los cuales serán caóticos sin este recurso, los presidentes municipales debemos cerrar muy bien, con cuentas claras y transparentes”, dijo.

Mantiene Secte supervisión del uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público



Lee la nota aquí➡ https://t.co/NakP4wH41E#Salud #pandemia pic.twitter.com/4D9i4dQpI2 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 5, 2020

Agregó que la pandemia no les ha permitido una óptima recaudación de impuestos, a pesar de los descuentos del 50 % en licencias de funcionamientos, eliminar al 100 % las multas y recargos en el impuesto predial, así como otras promociones en productos, derechos y aprovechamientos.

Local Suspenderán servicio de agua potable en la capital

La alcaldesa indicó que también han ofrecido descuentos que apoyen a los sectores productivos.

Adelantó que en noviembre o diciembre podrían abrir nuevamente las oficinas en la presidencia municipal para poder nivelar la recaudación propia, no obstante no hay una fecha oficial porque esperan el cambio en el semáforo epidemiológico y las indicaciones de las autoridades estatales y sanitarias, pues anteponen la salud de las familias para no propagar la Covid-19.

Finalmente, hizo un llamado a los diputados federales para que defiendan este recurso y no sea eliminado del presupuesto destinado a unos 300 municipios más poblados en el país.

Realizará Secoduvi segunda etapa de remodelación de la central camionera



Los detalles en ➡ https://t.co/g7kQ37j7bs #Municipios #Tlaxcala #Obras pic.twitter.com/QjjAzmd4Jn — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 4, 2020

8.66 millones de pesos percibió Tlaxcala del Fortaseg 2020

6 millones de pesos fueron para Apizaco; Huamantla percibió la misma cantidad

5.79 millones de pesos percibió Calpulalpan

La pandemia no le ha permitido al ayuntameinto capitalino una óptima recaudación de impuestos, a pesar de los descuentos en multas y recargos.

¿Cuántos frentes fríos se pronostican para México este 2020?



Lee más aquí ➡ https://t.co/nqgXBteJkY#Frío #FrenteFrío pic.twitter.com/cp6hsgySpJ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 1, 2020

Continúa leyendo:

Local La masonería es un fenómeno histórico: Cesáreo Teroba

Municipios Los Niños Mártires de Tlaxcala son modelo de vida: Obispo