Empresa Politel opera al 100 % y ayudará económicamente a trabajadores que perdieron sus muebles por la reciente inundación del río Ajejela

La empresa Politel S. A. de C. V., dedicada a la fabricación de telas de exportación ya opera al 100 por ciento, con 619 trabajadores tras la inundación que sufrieron el 28 de septiembre por el desbordamiento del río Ajejela en el municipio de Ixtacuixtla.

La gerente de Impuestos y Comercio Exterior de Politel, Liliana Torres Gutiérrez, aclaró que después de la inundación dejaron de operar durante unos días, sin embargo, a los trabajadores no se les despidió, por el contrario, promovieron la contratación de 25 empleos para realizar trabajos de aseo y limpieza de la fábrica.

Informó que la Aseguradora de la empresa se encargó de dejar el lugar seguro y retirar los cientos de paquetes de tela que se echó a perder, lo anterior, porque el agua del río Ajejela alcanzó 67 centímetros en el área administrativa de la factoría y algunas naves.

Dijo que las áreas de acabado y embarque fueron reactivadas el tres de octubre y, gradualmente, cuatro días después, las demás áreas.

En entrevista, enfatizó que sostuvieron una reunión con líderes del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de la República Mexicana para reconocer a los empleados al superar la contingencia por mal clima que vivieron ese sábado negro.

Confirmó que en la historia que tiene Politel, más de 60 años en San Diego Xocoyucan, nunca habían vivido un desastre natural de estas magnitudes. “Hemos agradecido a los trabajadores por el tiempo récord para reactivar la planta al extraer el lodo”.

Por ello, anunció que los directivos ayudarán en forma económica a empleados en cuyos hogares perdieron bienes muebles como camas, sillones y vehículos.

En este sentido, informó que recibieron la visita de la Embajada de Bélgica, Grupo de Apoyo de Hanniel. “Nuestro inversionista, por medio de sus colaboradores, ha realizado una campaña en apoyo económico a las familias de los 28 colaboradores que resultaron damnificados por la inundación en San Diego Xocoyucan, el apoyo consistirá en una transferencia en la nómina de cada trabajador”, puntualizó.

VISITA DE EMBAJADA DE BÉLGICA

El miércoles recibimos una delegación de la Embajada de Bélgica, quienes conocieron la empresa, nuestra evolución como centro de producción para América del Norte, resaltó.

Y destacó que la fabricación de tela de exportación y el plan de expansión en corte y confección, tiene una inversión de 10 millones de dólares con la creación de nuevos empleos.

Finalmente, señaló que la delegación del país belga estuvo integrada por Wouter Poels, Deputy Chief of Mission at the Embassy of Belgium; Nikki Van Tendeloo, Director of Flanders Investment & Trade; Annet Elzinga, Trade Advisor of Flanders Investment & Trade y Mariana Colchado, Trade Advisor of Flanders Investment & Trade.

Cientos de paquetes de tela se dañaron, debido a que el agua del río Ajejela alcanzó 67 centímetros en el área administrativa de la factoría y algunas naves.

La empresa Politel S. A. de C. V. solicitará a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Infraestructura la reconstrucción del talud del río Ajejela para prevenir inundaciones.