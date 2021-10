En Apizaco, Pablo Badillo cumple acuerdos

Para dar cumplimiento a las intenciones de campaña expresadas por Pablo Badillo Sánchez, el presidente municipal de Apizaco anunció la disminución de los costos de las licencias de funcionamiento y en dictámenes de Protección Civil y Ecología.

El alcalde reconoció la buena voluntad de los integrantes del Cabildo, que por unanimidad aprobaron la modificación a la iniciativa de Ley de Ingresos 2022, y destacó que, durante las dos sesiones extraordinarias y una ordinaria, todos los acuerdos de Cabildo se han aprobado de manera unánime.

El munícipe destacó que, entre otras propuestas de campaña y que hoy se incluyen dentro de dicha iniciativa, se encuentra la creación de la Ventanilla Única de Recepción de Trámites de Licencias y Refrendos y la disminución de los montos para la inscripción al padrón de industria y comercio

Asimismo, la creación del Sistema Rápido de Apertura de Empresas Municipal (S.A.R.E.M) y la introducción de un manual operativo para su ordenamiento.

Además, la introducción de la figura de tabuladores de giros para el cobro de dictámenes de Ecología y Protección Civil, que permitirá clasificar y cobrar estos derechos conforme a criterios racionales y no discrecionales, así como modificaciones formales y adecuaciones de estilo menores.

Me comprometí en campaña y en el primer mes de administración lo estamos cumpliendo sin pretextos… agradezco que me hayan abierto las puertas de su hogar y regalado su confianza en las urnas, y quienes no, los invito a sumarse a este proyecto que es para bien de las familias apizaquenses, manifestó.

Agregó que la esencia de dicha iniciativa es anteponer una contribución justa de los apizaquenses, donde los que más tienen cumplan sus obligaciones y el que menos tiene contribuya en la justa proporción a sus condiciones económicas.

Pablo Badillo destacó que esta iniciativa de ley tiene el propósito de dar cumplimiento a la recaudación municipal, conforme al marco jurídico federal y estatal en materia de ingresos.

EL CABILDO Aprobó la modificación a la iniciativa de Ley de Ingresos 2022, que incluye la creación de la Ventanilla Única de Recepción de Trámites de Licencias y Refrendos

