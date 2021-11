En Apizaco, sepultaron a 450 personas por Covid-19

Don Camilo Hernández Vargas es el panteonero del camposanto municipal de Apizaco desde hace 36 años y, en tan solo 20 meses, ha atestiguado y auxiliado en la inhumación de más de 450 personas por Covid-19.

Local En el olvido, 150 tumbas de Apizaco

De acuerdo con sus registros validados por el gobierno municipal, mediante la Tesorería, de marzo a diciembre de 2020 unas 300 personas fueron sepultadas a consecuencia del SARS-CoV-2

Entérate: ➡️ Saldo blanco en el Día de Muertos

En tanto, de enero de 2021 a octubre, unas 160 personas han sido inhumadas por la misma enfermedad, a quienes se suman los que han perecido por cualquier otro motivo.

Don Camilo Hernández Vargas es el panteonero de Apizaco desde hace 36 años / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Ese crecimiento exponencial en la demanda de sepelios ha sido todo un reto para don Camilo Hernández, pues es el responsable de coordinar cada sepultura, a cualquier hora y en cualquier día del año.

Lee también: ➡️ Se reactiva visita a los panteones tlaxcaltecas

En entrevista con este Diario, refiere que su trabajo es complicado como todos, pero tampoco es imposible y “alguien tiene que hacerlo”.

Municipios Disfrutan de cine móvil en Apizaco

Ingresé en el gobierno de Jorge Ramírez y ya cuando llega Mariano González Zarur me ratifican en el cargo y desde ahí hasta hoy estoy aquí trabajando… es difícil porque no todos lo quieren hacer y a muchos les da miedo, pero no pasa nada, es un trabajo honesto.

No te pierdas: ➡️ [Video] Cien años de hornear hojaldras en Ixtacuixtla

No obstante, refiere que no todas las personas están preparadas para ser panteoneros y prestar sus servicios en un sitio lleno de tumbas, flores marchitas y mucha soledad a lo largo del año.

Local Se registra intensa lluvia en Apizaco y municipios circunvecinos

Mi trabajo es delicado cuando por algún motivo tenemos que exhumar o retirar restos de una tumba, ver cómo están los restos de alguien sepultado después de muchos años es una gran impresión, pero de ahí en fuera todo es normal.

No dejes de leer: ➡️ Muestran al turismo las tradiciones de Tlaxcala

A diferencia de los 35 años anteriores, en el último año don Camilo Hernández Vargas modificó su forma de trabajo al reforzar las medidas sanitarias con trajes especiales para la sepultura de personas víctimas de Covid-19.

Municipios Inicia tianguis de Día de Muertos en Apizaco

Pese a ello, ha tenido la fortuna de no contraer el virus y mucho menos contagiar a algún integrante de su familia.

Más información: ➡️ En Tetlanohcan Vigente, el ritual de la Primera Ofrenda

El panteonero de Apizaco convocó a los ciudadanos que tienen a algún familiar sepultado en el camposanto de la ciudad rielera a cumplir con sus pagos de predios, de lo contrario es mayor el número de toneladas de basura que se debe retirar y los recursos resultan insuficientes.

SEPELIOS De marzo a diciembre de 2020 unas 300 personas fueron sepultadas a consecuencia del SARS-CoV-2 y de enero a octubre de este año, unas 160 personas han sido inhumadas.

Te puede interesar: ➡️ Difícil, respetar cupo en transporte público: pasajeros

Continúa leyendo:

Local En Apizaco, cumple 11 años el albergue de migrantes

Municipios Plantea alcalde de Apizaco disminuir el uso del celular en infantes