En Aquiahuac, regresa Circo Romano con más devoción

Ciento ochenta personajes adheridos al grupo Aparición de las Cruces de Santa Cruz Aquiahuac, municipio de Tetlatlahuca, participarán el siete de abril en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús con la obra El Divino Mártir.

Así lo dio a conocer Carlos Cervantes Gutiérrez, coordinador de la obra, quien precisó que se trata de la edición 49, en la que está previsto recibir a 15 mil visitantes de diferentes entidades del centro país. Asimismo, aclaró que realizan los últimos ensayos, aunque es difícil reunir a todos los participantes, toda vez que trabajan en empresas con turnos desiguales.

Dijo que autoridades de Protección Civil de Tetlatlahuca han previsto la seguridad de los visitantes. “Tendremos un aforo total, aprobado por las autoridades; de cada visitante dependerá portar cubrebocas y seguirse cuidando contra la enfermedad viral. El año pasado fue de mucha lluvia, ahora se pronostican altas temperaturas”, aseveró. “Estamos trabajando a marchas forzadas, cada quien desde su trinchera, en los arreglos de la iglesia, la seguridad de las personas y el operativo, para que no se consuma alcohol durante el desarrollo de la obra de El Divino Mártir, en una extensión de dos kilómetros”, aseveró.

Recordó que desde el año pasado, extrañan a Ruperto Cervantes Medel, quien fungió como director de la Agrupación durante 45 años, “lo mismo pasó con Ubaldo Mejía, quien representó a Jesús durante 27 años y Francisco Javier Saladaña, quienes fallecieron antes y durante el Covid-19”.

Explicó que durante el Viernes Santo tendrá lugar el desarrollo de la obra que incluye 32 escenas o pasajes bíblicos que inician con la aprehensión y asesinato de Juan El Bautista, pasajes del Antiguo Testamento, el Circo Romano y la crucifixiónz -lo que representa casi ocho horas de puesta en escena.

EL JOVEN REY DAVID SERÁ JESÚS

De alta responsabilidad, fe y devoción, el legado que nos dejaron don Ubaldo y don Ruperto, dejaron la vara muy alta, la obra del Circo Romano en Aquiahuac es reconocida a nivel regional y tenemos que estar preparado para ello, comentó Rey David Cervantes Gutiérrez, quien representará el papel más importante durante Viernes Santo el próximo siete de abril.

En Santa Isable Tetlatlahuca, ¿cómo se prepara una persona para el Viacrucis?

“En septiembre del año pasado me asignaron el papel de Jesús, mi hermano Carlos me apoyó, me dejé crecer el cabello, el bigote y la barba, leo todos los días el Nuevo Testamento y noventa días antes, abstinencia total de alcohol”.

Relató que desde niño observaba a Ubaldo Mejía, quien representó el papel de Jesús durante varios años en la obra de El Divino Mártir, y dije que algún día sería como él, ahora ya no está con nosotros, pero cuando desarrollo el papel, él es mi inspiración, me entregaré totalmente con devoción

De oficio campesino y pecuario, elabora productos a base de leche, resaltó que sus dos hijos estarán con él durante las 32 escenas que concluyen en la crucifixión. El joven de 28 años afirmó que además de la representación Jesús funge como Topil en los cargos de la iglesia del municipio.

