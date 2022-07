En Benito Juárez, pretenden reducir el consumo de drogas

Para reducir los índices de consumo de drogas sintéticas en el municipio de Benito Juárez, la alcaldesa Laura Yamili Flores Lozano puso en marcha el programa contra las adicciones denominado “No lo hagas compa”, que incluirá actividades recreativas, de expresión individual, artística y de sentido social.

En el parque central, la alcaldesa, acompañada del director de Juventud, de los miembros del cuerpo edilicio y de directores de planteles educativos, comentó que participarán las escuelas Telesecundaria, Alfonso Reyes Ochoa y de Educación Media Superior a Distancia.

Admitió que algunos jóvenes y estudiantes de ese municipio, tienen adicción al Cristal y a otras sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco, según revelaron las recientes pruebas de tamizaje.

Justificó que en ocasiones, los vicios se apoderan de los jóvenes porque las autoridades no ofrecen espacios de desenvolvimiento o de sana distracción, de ahí su interés por procurarles actividades que agrupen varios aspectos de su vida.

Antes de poner en marcha el proyecto, aseguró que buscaron acercamiento con el sector educativo para saber cuáles son sus necesidades, entre ellas, consideró que es necesario hacer más deporte, incursionar en cultura y tener sana convivencia.

Por ello, dijo que la campaña “No lo hagas compa”, tiene el objetivo de bajar los índices de drogadicción y de adicciones, por lo que ofrecerán difusión permanente en redes sociales, lanzarán una campaña gráfica en el gimnasio, la alberca y la cancha techada.

Además, recordó que el ocho de julio, proyectarán el cine debate en el salón BJ1 a las 16:00 y 18:30 horas; el 14 y 15 de julio presentarán la obra de teatro “Amar a madrazos” en mismo lugar, a las 16:00, 18:30 y a las 10:00 y 12:30 horas, respectivamente. Habrá sesiones gratuitas con psicólogos.

El 22 de Julio, estableció, aseveró que ofrecerán la conferencia “Metanfetaminas” para personas de 14 a 30 años, en el Emsad 18 a las 12:30 horas; y el 29 de julio será la presentación de testimonios de triunfo contra las adicciones.

Por otro lado, la alcaldesa admitió que la legalización de la marihuana para uso lúdico es un tema complejo y divide opiniones pero aclaró que legalizarla no significa que no hará daño a los jóvenes y que no les genere problemas de salud.

Sentenció que las campañas contra las drogas, nada tiene que ver con los temas legales o ilegales que se debaten en los congresos, sino de alejar a los jóvenes de esos vicios y mantenerlos ocupados en cosas productivas o de interés social.

