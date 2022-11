En el municipio de Teolocholco, Síndico denuncia violencia política

“No trato con viejas”, fueron las palabras que el alcalde de Teolocholco, Rodrigo Cuautle Salazar dijo a la síndico del municipio, Amada Espinoza Flores desde el inicio de la administración y a la fecha mantienen pugnas políticas derivadas en denuncias por violencia política en razón de género.

Detalló que, en un principio, Rodrigo Cuautle le ofreció la sindicatura al hermano de Espinoza Flores y la aceptó, pero para cumplir con la paridad de género tuvieron que nombrarla a ella y eso no gustó al actual presidente. “Los dos somos del mismo partido, Movimiento Regeneración Nacional, pero el acuerdo político lo realizó con mi hermano y el cambio le molestó muchísimo al presidente; al momento de asumir el cargo me dijo claramente que él no trata con “viejas” y los acuerdos políticos los había hecho con mi hermano, por tanto, se iba a entender con él, recordó.

Entonces, la representante legal del municipio le reviró que aquellos convenios ya se habían terminado y ella asumiría una responsabilidad importante, por eso, debían entenderse mutuamente sin importar el género.

“Le dije que yo también tengo la capacidad de asumir un cargo público como la sindicatura y así lo hice, pero me ignoró e iniciaron los hostigamientos políticos, entonces procedí legalmente ante las instancias correspondientes”, señaló.

El primer juicio de protección de derechos político-electorales, dijo, lo promovió ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala, cuyo expediente es el TET-517/JDC/2021, en el cual obligan al munícipe a incluirla, en las sesiones de Cabildo e integrarla a los comités de obras y adquisiciones, amén de entregarle equipo de cómputo.

Por las constantes violaciones a sus derechos humanos y políticos, Espinoza Flores también promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero nuevamente el alcalde la ignoró y siguió con el atosigamiento.

Nuevamente, la síndico acudió a la Secretaría de Gobernación para emitir una querella; derivado de eso, el director Mario Cervantes Hernández mandó a traer a Cuautle Salazar para exhortarlo a respetar la diferencias políticas y trabajar en conjunto, pero aunque fue un compromiso pactado, tampoco cumplió.

Un ejemplo claro del abuso de poder del alcalde, sostuvo, fue cuando le quitaron facultades jurídicas y se las atribuyó el mismo presidente, para entregar el predio de Tecahualoya a la Secretaría de la Defensa Nacional e iniciar la construcción de un destacamento de la Guardia Nacional.

Como la mayoría de integrantes del Cabildo apoya las decisiones del presidente me quitaron mis facultades jurídicas para que no impidiera la entrega del predio, el cual está en litigio, resaltó.

El pleito político continúa y recientemente la abogada del pueblo solicitó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones un procedimiento especial sancionador, por violencia política en razón de género.

El jueves 17 de noviembre, los pobladores liderados por los regidores Adolfo Juárez, Teresa Flores y Ulises Hernández, así como por la síndico, Amada Espinoza, protestaron contra el alcalde en las calles del municipio.

