En Nopalucan, aguinaldo de policías fue proporcional

Después de que policías de Nopalucan denunciaron que recibieron su aguinaldo incompleto, el alcalde Jaime Herrera Vara declaró que fue la parte proporcional que les correspondía, pues la mayoría de ellos tiene menos de dos meses laborando para la administración.

Local En Tlaxcala sin variaciones en el precio de gasolina

De acuerdo con la denuncia efectuada a este Diario, los efectivos recibieron solo el 50 % de lo que suponen les correspondía, “pero no podemos decir nada para no poner en riesgo nuestro trabajo, así que recurrimos a ustedes para que se haga justicia y nos pague lo justo, pues no pedimos más, solo lo justo”.

Local Entrega Secte 100 señalamientos viales a municipios

Al respecto, el munícipe comentó que se portó bien y les pagó más de lo que marca la ley, toda vez que mas del 50 % de policías que conforman la plantilla tienen menos de 60 días laborando en la presidencia.

“De acuerdo con la ley, las prestaciones de aguinaldo se le deber a dar a quienes tienen de tres meses en adelante y casi la mitad tiene menos tiempo, así que por ley no les correspondía, sin embargo, abrí un espacio para considerarlos, solo hubo uno o dos que no se les dio nada porque llevan 15 días apenas”, aseveró.

Detalló que su estado de fuerza lo componen 20 elementos, de los cuales, 12 no cumplen ni siquiera tres meses, “pues entonces no están en posición de exigir un buen aguinaldo”.

Local Mototaxis propician accidentes en Nopalucan: Jaime Herrera

Aclaró que aquello que tienen de dos a tres años prestando sus servicios les pagó conforme lo manda la ley, “así que hasta hubo consideración de apoyarles a los de reciente ingreso, porque no debieron recibir nada”.

Agregó que en el caso de los trabajadores de confianza también recibieron sus prestaciones, solo que les pidió tiempo para cubrirlas, por lo que una parte de la plantilla laboral recibió el beneficio del uno al 15 de diciembre y la otra parte del personal, del 16 al 31 de diciembre.

20 elementos integran la corporación

12 no cumplen ni siquiera seis meses

20 elementos integran la corporación

Realiza policía capitalina prácticas de tiro



Lee la nota aquí ➡ https://t.co/CpYohDCOI6 #Tlaxcala500Años #CAPITAL pic.twitter.com/sozDAs8vgm — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 25, 2019





TE PUEDE INTERESAR

Municipios Nopalucan se consolidará en infraestructura: alcalde

Municipios Gestiona Jaime Herrera señalética para Nopalucan