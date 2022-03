En San José Aztatla, una semana de bailes por su feria patronal

Hace dos años San José Aztatla, comunidad ubicada en las faldas de la Malinche y perteneciente al municipio de Contla de Juan Cuamatzi, fue noticia nacional por desafiar a la Covid-19 con un baile popular que reunió a más de cinco mil personas, en medio del inicio de las medidas de sana distancia al ser decretada la pandemia 48 horas antes.

En su tradicional baile de “Mañanitas” no hubo contagios porque el SARS-CoV-2 todavía no había ingresado a territorio mexicano; no obstante, fue criticado al no acatar la población las recomendaciones de la Diócesis de Tlaxcala, entre ellas la suspensión de festejos patronales en iglesias.

En 2021 los contagios arreciaron y la historia fue diferente, pues ante las incesantes muertes el pueblo tomó la decisión de no hacer ningún tipo de celebración.

Pero para 2022, ya con la mayoría de la población vacunada, hasta en tres ocasiones, la comunidad de San José Aztatla decidió retomar sus festejos patronales en honor a San José con un novenario que incluye al menos siete bailes populares.

El pasado jueves 10 de marzo arrancó el novenario religioso y le tocó amenizar a la agrupación “Cesáreos del Norte”. El viernes 11 participaron la “Orquesta Continental de Tlaxcala” y “Los Deakino”.

La noche del sábado 12 de marzo la explanada de Aztatla lució repleta y el templo en honor a San José fue visitado por cientos de personas que ingresaran a persignarse y orar, para luego bailar y brindar al ritmo del grupo “Los Bybys” y “Los Dukes de Apizaco” y el domingo estuvo la agrupación “Chavos XY”.

Para el próximo jueves 17 de marzo se espera la actuación del grupo “Los Managers” y “Grupo Escala Internacional; mientras que el baile de Mañanitas será amenizado con “Grupo Mojado” y “Master Kumbia”.

Los bailes populares no terminan ahí, pues el domingo 20 se presentarán “Grupo Karos” y la “Internacional Sonora Altepexana” y el lunes 21 de marzo cierra el novenario con “Super Auto” y nuevamente “Los Dukes de Apizaco”.

A diferencia de hace dos años, en esta ocasión los presentes portan cubrebocas y cumplen con las medidas básicas de sanidad al tener conocimiento que la pandemia no ha concluido, aunque la vacuna recibida les permite mantener un cierto grado de inmunidad al virus que ha cobrado casi tres mil muertes en Tlaxcala de manera oficial y más de medio millón a nivel nacional.

El baile anual de “Mañanitas” en honor a San José, en Aztatla, mantiene gran relevancia entre las personas de Contla y municipios circunvecinos por la inversión que hace la población mediante cooperaciones para llevar a su comunidad agrupaciones de renombre.

De hecho, en marzo de 2020 más de cinco mil personas bailaron y cantaron con la música de Súper Grupo G, Junior Klan y Simplemente Azul, y en otros años han contratado a agrupaciones como Cardenales de Nuevo León y Grupo Brindis.

