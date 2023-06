En San Pablo del Monte policías impiden que nuevo comandante asuma el mando

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Pablo del Monte rechazaron el nombramiento de Olaf Muñoz Romero al frente de esa corporación.

Local Aumentan en Tlaxcala las enfermedades respiratorias

La tarde de este martes el nuevo mandó arribó a la comandancia para presentarse ante quienes serían sus subordinados, pero fue recibido con gritos de "Que salga de la tropa", y después de algunos minutos de diálogo prácticamente fue corrido del lugar.

Los policías municipales no lo reconocieron como director de Seguridad Pública de San Pablo del Monte al argumentar que su designación no era oficial, sino de palabra, y le advirtieron que no "moverá a la flotilla a sus anchas".

Incluso el elemento fue cuestionado por los municipales sobre su reciente salida del municipio de Papalotla, a lo que únicamente respondió que no lo corrieron de ese municipio.

En lo que va de este mes ese sería el tercer cambio en la dirección de Seguridad Pública del municipio, pues hace dos semanas Andrés García Apango fue destituido del cargo por el alcalde Raúl Juárez Contreras, y en su lugar llegó Martín Guzmán Hernández, quien la mañana de este martes fue removido y reemplazado por Muñoz Romero.