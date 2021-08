En Tetla el cambio se nota: Eleazar Molina

Con la convicción de que para gobernar un municipio no se necesita hacer magia, sino solo un uso disciplinado de los recursos públicos y no gastar más de lo que no se tiene, Eleazar Molina Pérez asegura que en Tetla de la Solidaridad “el cambio sí se nota”.

Municipios “Con broche de oro”, cierra Eleazar Molina su gestión

Con la ejecución de más de 450 obras públicas durante el periodo de cuatro años y ocho meses, el alcalde manifiesta que “me voy con la cara en alto y la satisfacción del deber cumplido por heredar un municipio sano y renovado”.

A los trabajos de obra pública a la vista -refiere- se suman acciones sociales y programas implementados a raíz de la pandemia, entre ellos el de empleo temporal, mediante el cual fue posible que cientos de personas, en su mayoría desempleadas, lograran obtener un recurso económico.

-¿Si tuviera que resumir su gestión en pocas palabras qué diría?

-Creo que la mejor opinión la tiene la gente, pero yo diría dos palabras: disciplina financiera.

-¿A unas horas de dejar el gobierno hay nostalgia?

-Sin duda hay sentimientos encontrados, me voy satisfecho por el deber cumplido aunque queda la sensación de que pude haber hecho más; sin embargo, estoy tranquilo si tomamos referencias anteriores de lo que era Tetla y hoy cómo lo heredamos.

Eleazar Molina Pérez dejó a la ciudadanía y a la historia calificar su trabajo como alcalde de Tetla / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Al revelar que como resultado del uso racional de los recursos públicos dejará más de tres millones de pesos en caja al gobierno que habrá de encabezar Andrés Ramírez a partir del 31 de agosto, pidió al munícipe electo dar continuidad a los planes operativos implementados por su administración y no tratar de reinventar, pues no empezará de cero.

-Y si le pidiera un consejo ¿qué le recomendaría?

-Que no contrate a sus amigos y privilegie el profesionalismo y la capacidad de cada perfil.

LANZA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA RESALTAR SUS LOGROS

Al impedir la pandemia que pudiera dar su Quinto Informe de Gobierno, la administración de Eleazar Molina Pérez emprendió una campaña en redes sociales para resaltar sus logros.

Como ejemplo citó las decenas de calles adoquinadas, techumbres en escuelas, la imagen urbana del parque principal, la remodelación de los auditorios de la cabecera y la comunidad de San Francisco Atexcatzinco, pero además de obra básica como drenajes sanitario y alumbrado público en la cabecera y zonas rurales.

El equipamiento es otro de los logros al pasar de seis a 12 patrullas, a las que se agregan cinco motopatrullas, camiones recolectores de basura y acciones sociales como la Banda Sinfónica Infantil; el Coro del Adulto Mayor y la Escuela Taurina y el equipamiento y mejoramiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) que atiende a ciudadanos de todo el municipio.

Ese es el cambio que queremos resaltar porque no todo es obra pública, aunque es lo que más se ve también vale la pena resaltar políticas públicas aplicadas para una sociedad que debemos de ver de manera integral, por eso el lema de que el cambio sí se nota.

Se suma la certeza jurídica de la gente en sus trámites de escrituras; la apertura del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en apoyo a los emprendedores; innumerables descuentos y bonificaciones en diferentes trámites y servicios; campañas de salud; apoyos económicos y en especie a diferentes sectores de la comunidad, en especial a los que necesitan de un apoyo o equipo especial para su movilidad.

El munícipe aprovechó para destacar una de sus principales satisfacciones y que es que Tetla sea el municipio más transparente en la ejecución de recursos públicos, al grado de que se ha convertido en modelo a seguir al lograr tener menos de 1 % de observaciones ante el Órgano de Fiscalización Superior y la inversión de 11 millones de pesos para finiquitar todos los laudos laborales heredados por varias administraciones.

“CUMPLÍ MIS COMPROMISOS DE CAMPAÑA”

Molina Pérez destaca que hablar hoy de Tetla es referirse a un municipio renovado y en constante transformación y destacó que como autoridad cumplió antes de tiempo todos sus compromisos de campaña, pero no solo eso, sino que con esfuerzos logró hacer mucho más.

-¿Cuál fue su principal estrategia?

-Sin duda alguna la cercanía con las personas, hablar con la verdad, siempre cumplir con mi palabra y la gestión ante autoridades estatales y federales, de ahí que heredará un municipio con finanzas sanas, planes operativos estratégicos, programas sociales exitosos y, sobre todo, obras de impacto.

Eleazar Molina señala que de momento regresará a laborar a su empresa que ya cumplió 25 años desde su fundación y que quedó en manos de su familia para dedicarse de lleno a la administración pública.

No obstante, anticipa que no se retirará de la política toda vez que aspira a convertirse en diputado local, perotodo a su debido tiempo. De paso, deseo a la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, éxito en su encomienda y ofreció su apoyo para coadyuvar a tener un mejor estado.

450 obras públicas fueron ejecutadas en 4 años y 8 meses de gobierno

Para gobernar no hay magia, los números son fríos y no se puede gastar más de lo que se tiene

Eleazar Molina Pérez / Alcalde de Tetla

Estancado, exhorto para combatir gusano descortezador en Tlaxcala



