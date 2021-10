En Tlaltelulco, niegan apoyo a funcionarios

Trabajadores de integran las diversas áreas el ayuntamiento de Tlaltelulco acusaron que el presidente municipal, Marco Antonio Pluma Meléndez, presuntamente ha incurrido actos de corrupción a poco más de un mes de asumir el cargo.

Los quejosos señalaron que el alcalde y la síndico, Brenda Ahuactzi, han dado la espalda a directores de área y empleados, toda vez que les prohibieron recursos para ejercer correctamente sus funciones.

No solo eso, también dijeron que la autoridad municipal hizo un recorte de salarios a poco más de 180 integrantes de ese gobierno, además de que los tienen bajo presión con la firma de documentos para no proceder legalmente.

Por lo anterior, la administración municipal, que fungirá de este 2021 y hasta el 2024 en Tlaltelulco, ya registró su primera renuncia formal y fue del director de Desarrollo Social, Rogelio Pluma Pluma.

Cuestionado al respecto, indicó que los salarios los convirtieron en unos “flacos”, pero también confirmó que en un mes de trabajo recibió poco apoyo del munícipe para desarrollar su trabajo correctamente.

Incluso, expuso que para cubrir horarios de trabajo era enviado, junto con otros directores de área y empleados, a desarrollar faenas en el municipio, pues no tenían presupuesto para ejercer otras funciones.

Me voy con el mal sabor de boca, pero sobre todo de no tener resultados; el presidente municipal está haciendo mal las cosas porque no ha entendido que el trabajo en equipo es lo mejor en este ayuntamiento,sostuvo en entrevista.

Recordó que, como promesa de campaña, Antonio Pluma ofreció proyectar a La Magdalena Tlaltelulco y lograr el desarrollo que los ciudadanos tanto desean, mientras que a sus colaboradores les prometió un mejor sueldo que en gobiernos pasados.

Sin embargo, agregó que actualmente muchos de los inconformes están “amarrados”, pues los han hecho firmar minutas para no manifestarse, a cambio de tener mejor trato dentro de la alcaldía.

Ojalá mi renuncia sirva para que les vaya bien, porque si siguen así las cosas a Tlaltelulco le irá mal, además de que van a suscitarse varios conflictos sociales, finalizó.

