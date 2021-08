En un lustro, Panotla se transforma: Eymard Grande

En un lustro, las nueve comunidades de Panotla se transformaron, pues a pesar de la pandemia del nuevo Coronavirus, la inversión para obra pública se triplicó de 50 a 187 millones de pesos, fue la administración de los servicios y la obra pública, indicó el alcalde Eymard Grande Rodríguez.

A unos días de que concluya su mandato constitucional del periodo 2017-2021, resaltó que los diez compromisos -que durante campaña firmó ante la población- los cumplió, pero lo más importante fue garantizar la seguridad de la población.

Mencionó que Panotla dejó de ser un municipio inseguro, porque capacitó a los policías, mejoró sus prestaciones laborales y equipó a la Comisaría de Seguridad Públicacon con nuevas patrullas .

Eymard Grande Rodríguez, alcalde de Panotla / Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

Dijo que a pesar de la transición del gobierno Federal, lo que dejó desaparición de programas y una reducción al presupuesto para obras, los mil 600 días que gorbernará hasta el 30 de agosto fueron para que Panotla se transformara.

Destacó que durante su gestión hizo participar a la población de todas las comunidades con programas como “el buen vecino” y “vecino vigilante”, con lo que, reactivaron la faena comunitaria dominical.

Manifestó que con la suma de voluntades fue posible resolver los problemas de inundación en la normal rural “Benito Juárez” de Panotla, al invertir once millones de pesos para la instalación de un colector pluvial, con lo que el problema quedó resuelto.

Y no solo eso, afirmó que el compromiso de las autoridades de los tres niveles de gobierno con el medio ambiente, pemitió la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión de 50 millones de pesos.

Refirió que una vez que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) active el servicio, Panotla se convertirá en el primer municipio de Tlaxcala en tratar sus aguas negras al 100 %.

Compromisos fueron cumplido en Panotla, afirma el alcalde Eymard Grande Rodríguez / Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

Resaltó que cada comunidad tuvo obra pública de impacto social, mientras que gestionó acceso carreteros en Aplatlahco, Santa Mateo Huexoyucan y San Tadeo Huiloapan.

Expuso que calles como la barranca Zahuapan que linda con el municipio de Totolac, fueron pavimentadas en más de 300 metros lineales y, ahora, son importantes arterias de comunicación para beneficio de toda la población.

Asismo, aclaró que deja los servicios de limpia y recolección de basura, abasto de agua y seguridad pública el ciento por ciento, mientras que apoyó a Acatitla, Texantla con nuevos equipos de bombeo,

Explicó que durante su administración entregó mil 500 calentadores solares gratuitos, lo que implica un ahorro de entre seis mil a diez mil pesos al año y apoyaron con fertilizante para que los campesiños y pequeños propietarios sembraran sus granos.

Reiteró que el décimo compromiso que firmó ante la comunidad, fue el suministro de agua potable a los colonos del fraccionamiento la Virgen, acción que cumplió el fin de semana al abastecer con el servicio de calidad a los usuarios.

Eso sí, aclaró que serán las nuevas autoridades las encargadas de tramitar los permisos ante la CFE para que los usuarios dispongan del vital líquido del pozo cuatro en forma permanente.

Asimismo, lamentó los hechos que ocasionaron algunos pobladores de Panotla, al cerrar la autopista durante cuatro días, mientras que la Secretaría de Gobierno se mantuvo pasiva ante el caos vial que generó el movimiento ciudadano y dejando a la autoridad el rescate del secretario del Ayuntamiento.

Respecto al manejo de los recursos de los programas, afirmó que no se prestó a corruptelas con la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Delfina MaldonadoTextle, quien le recomendó a su esposo para que a través de su despacho contable, le ayudara a subsanar las observaciones de la cuenta pública.

-¿Cómo recibió la adminitración en Panotla y cómo la dejará el 30 de agosto?

Recibí un gobierno con deudas y sin equipo, con solo tres patrullas, había cuatro robos a casa habitación al mes, ahora les dejo un municipio transformado, seguro, con carreteras nuevas y visitado por turistas en el Mirador... no dejamos deudas a la nueva administración.

-¿Qué destaca en su gobierno?

Una inversión de 27 millones para tres tramos carreteros, una obra para cada comunidad y 14 kilómetros de adoquinamiento, un colector pluvial sobre avenidad Juárez y la planta de tratamiento de aguas residuales, en realidad se trabajó durante tres años y medio, pues el 2020 fue de pandemia de coronavirus y no hubo obras de gestión.

Explicó que cada una de las comunidades disponen de una patrulla para servicio a la población.

Afirmó que dejará instalada una oficina de Registro Civil en la presidencia de comunidad de San Tadeo Huiloapan a fin de que las comunidades cercanas ya no viajen hasta la cabecera municipal.

Reiteró que uno de los compromisos que más costó a su administración fue el suministro de agua potable al fraccionamiento La Virgen y en los últimos días de mi gestión está cumplido.

-¿Cómo se va?

Contento de haberle servido a Panotla, más allá de las críticas porque soy dicharachero, siempre trabajé por la grandeza de la población, separando los tiempos, dando respuesta a las solicitudes de las comisiones en cada comunidad.

Detalló que con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, asignó 50 millones de pesos para obras básicas como la instalación de agua potable, instalación de red de energía eléctrica y drenajes, por lo que el 100 % de la población en las comunidades cuenta con los servicios.

-Y ante las denuncias contra su equipo ¿cómo se defenderá?

No tengo denuncias, solo acoso de la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Delfina MaldonadoTextle, quien me quería imponer a su esposo Germán Nava, para que revisara mis cuentas públicas y no tuviera observaciones; trabajé en forma honesta, sin mentir y sin robar, siguendo el ejemplo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

-¿A qué se dedicará después de que deje el cargo?

Soy abogado así que me dedicaré a litigar para el sustento de la familia, aunque tengo el firme compromiso de seguir inmerso en la política y en la gestión.

