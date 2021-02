En vilo el mejoramiento del mercado municipal de la capital

Los trabajos de mejoramiento urbano en el mercado municipal "Emilio Sánchez Piedras" en la capital se encuentran en vilo, pues la inconformidad de algunos locatarios ha impedido que inicie la obra que será ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de la República.

Y es que la mala información difundida entre los comerciantes ha provocado que se detengan los trabajos que mejorarán las condiciones del emblemático centro de abastos, los cuales constan en el derribo del espacio.

Sircula la versión de que los desalojarán de las instalaciones y no los regresarán y, por ello, la mayoría se opone a que sea ejecutada la obra y solo piden una rehabilitación.

No obstante, el proyecto presentado por los arquitectos e ingenieros tiene la capacidad para albergar a unos 370 locatarios, que son los que actualmente se encuentran en el mercado, aseveró Víctor Mendieta Serrano, comerciante.

Mencionó que la tarde del miércoles realizaron una reunión para determinar el futuro del mercado, pero no llegaron a algún acuerdo porque algunos compañeros no están de acuerdo en la demolición del mercado, pues les han dicho que "aguanta" 50 años más.

Añadió que prevalece el temor de que no sean regresados a sus espacios, por lo tanto, la mayoría no aprueba el derrumbe y por esta resistencia no hay fecha para el inicio de los trabajos de mejoramiento.

Por otro lado, aseguró que hay locatarios que están de acuerdo el derrumbe, pues las instalaciones están muy deterioradas y requieren mantenimiento.

DAÑOS

En los 40 años de vida del mercado municipal "Emilio Sánchez Piedras" en la capital, el paso del tiempo no ha perdonado y las afectaciones son severas en las instalaciones.

Entre los principales daños son el drenaje inservible, las fallas en la electricidad, cada día hay menos capacidad y espacio en los pasillos y las goteras en la techumbre.

SIN ACUERDOS

Hasta el momento, no hay algo concreto respecto a la ejecución de los trabajos de mejoramiento urbano en el mercado municipal capitalino.

Este viernes, los locatarios han convocado a una reunión en el área de administración para abordar el tema y llegar a una determinación si permitirán o no la obra.

PROYECTO

En los diversos acercamientos entre locatarios y autoridades federales, estatales y municipales, han sido presentados proyectos de mejoramiento urbano en el mercado municipal.

De acuerdo con los planos de los arquitectos, la obra comprende la rehabilitación de los sanitarios, construcción de accesos de rampas, así como de carga y descarga, estacionamientos con cajones, que brindarán un mejor espacio y mayores beneficios.

REUBICACIÓN

Para efectuar los trabajos de mejoramiento urbano en el mercado capitalino, los locatarios tendrán que ser reubicados en el Centro Expositor, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos en la capital.

El traslado a este espacio correrá a cargo de la empresa constructora y sin costo, al igual que el regreso a las instalaciones del centro de abasto en cuanto terminen la obra.

No obstante, algunos comerciantes han propuesto que sean reubicados en la explanada del mercado municipal, pero las autoridades

