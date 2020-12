Enciende Ixtenco su árbol navideño

El secretario del Ayuntamiento de Ixtenco, Jasiel Jacinto Salvador, encabezó el encendido del árbol navideño en la cabecera municipal de la demarcación otomí.

Son alrededor de 30 mil luces las que componen la magna decoración del último reducto de la cultura otomí, al oriente de la entidad tlaxcalteca.

Jacinto Salvador estuvo acompañado por personal que labora en la administración e indicó que debido a la pandemia por la que atravesamos, este evento no se llevó a cabo de manera masiva como en años pasados.

Al emitir un breve discurso el funcionario deseo que “este 2020 sea un capítulo cerrado y podamos avanzar con salud y prosperidad rumbo al 2021”, indicó.

Y agregó que de cara a la nueva normalidad que hoy enfrentamos con la pandemia que padecen el mundo, toca a los ciudadanos hacer celebraciones distintas a años anteriores.

“Hoy los que nos miran y los que estamos aquí debemos estar agradecidos porque es una bendición poder tener esta magia en estas fiestas… hay muchos que no lo podrán hacer y no contaron en que no lo harían, sin embargo los que estamos aquí debemos seguir trabajando y debemos continuar”, finalizó.

