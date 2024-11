Enfrenta recurso público a autoridades y pobladores de Santa Justina Ecatepec; vecinos piden entrega de techo financiero

Al exigir la entrega del recurso público correspondiente a los últimos cuatro meses del año, habitantes de Santa Justina Ecatepec, comunidad perteneciente al municipio de Ixtacuixtla, protestaron la mañana de este seis de noviembre en la presidencia municipal.

La manifestación derivó en un conato de bronca entre los manifestantes y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal al intentar los primeros ingresar a la alcaldía para hablar con el alcalde Alberto Hernández Olivares y ser replegados con el uso de toletes y gas lacrimógeno.

Encabezados por su presidente de comunidad, Ignacio Rodríguez Hernández, los inconformes indicaron que desde que inició la presente administración han remitido oficios para pedirle al alcalde su apoyo en todos los aspectos y para que entregue su techo financiero de lo que resta del presente ejercicio fiscal, el cual suma poco más de 633 mil pesos.

El edil aseguró que durante la más reciente sesión de Cabildo el munícipe informó a los miembros del ayuntamiento que estaría lista su transferencia, para lo cual sostenía acuerdos con el director de Obras Públicas, pero al momento eso no ha ocurrido.

De hecho, refirió que lo enviaron a la Tesorería Municipal y al sostener una plática con la responsable de las finanzas le dijo que todavía no había nada liberado, lo que Ignacio Rodríguez calificó como una falta de respeto y burla para el pueblo de Ecatepec.

Ante ello, los pobladores argumentaron que seguirán insistiendo hasta que Hernández Olivares les dé solución a sus peticiones o, en caso contrario, irán ante otras instancias.

Derivado a este enfrentamiento, las escuelas de educación básica cercanas a la Presidencia Municipal suspendieron clases para evitar riesgos en los menores de edad.

NO SE HA NEGADO SU RECURSO: ALCALDE

Por su parte, el alcalde Alberto Hernández Olivares dijo que en ningún momento se le ha negado el recurso que reclama al pueblo de Santa Justina Ecatepec y justificó que por cuestiones administrativas está detenido el trámite.

Asimismo, reveló que al asumir la administración hace poco más de dos meses, el ayuntamiento no contaba con dinero para las comunidades, pero a principios de este mes el recurso etiquetado para ellos por fin llegó.

Recalcó que “todo tiene un proceso y es lo que estamos haciendo, no es dar así por dar, tenemos que hacer las cosas de buena manera, porque también nos fiscalizan y es cosa que no entienden, sólo le pido al presidente de comunidad que por favor no llegue a la agresión, porque su recurso se le dará, será aplicado para terminar su presidencia y la ampliación de una calle”.

Hernández Olivares refirió que su gobierno a través de la Secretaría del Ayuntamiento, mostró su disposición para atender a los vecinos de la comunidad de Santa Justina Ecatepec, incluso se les ofreció instalar una mesa de trabajo para disipar sus dudas y demás demandas, pero no se logró ante la negativa de los manifestantes y a la actitud violenta que adoptaron.

Al momento, el recurso que se ha ejercido con el objetivo de mejorar la infraestructura comunitaria es: construcción del Centro Comunitario, con un monto de 335 mil 446.87 pesos; pavimentación con Adocreto en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, de un millón 216 mil 734.90 pesos; suministro de adoquín y materiales para la calle Domingo Arenas, de 33 mil 930 pesos, incluyendo dos viajes de arena con un costo total de 3 mil 200 pesos.

Respecto de la segunda obra, se emitió el pago a la empresa que la administración municipal anterior contrató, en tanto que la construcción del centro comunitario, conforme a la información contable que se encuentra en el archivo municipal, fue cobrada por Jesús Zempoalteca Amador.

El monto total ejercido en estas obras asciende a 1 millón 589 mil 311.77 pesos. Conforme a la política de transparencia y cero corrupción, la administración municipal de Ixtacuixtla, permanece en disposición de colaborar con los presidentes de comunidad para realizar los expedientes técnicos necesarios para priorizar las obras y acciones que durante el ejercicio 2025 se realizarán en las distintas comunidades.