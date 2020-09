[Video] Enfurecida mujer abofetea al presidente municipal de Papalotla

Una enfurecida mujer le propinó una bofetada al presidente municipal de Papalotla, Jesús Herrera Xicohténcatl, durante una reunión que se salió de control al momento en que vecinos le reprocharon el incumplimiento de sus promesas de campaña.

En respuesta, el alcalde optó por agacharse y no contestar la agresión, para luego retirarse del lugar seguido del personal de su administración que en ese momento lo acompañaba.

El hecho ocurrió en una colonia de la cabecera municipal y de acuerdo con un video, los molestos vecinos recriminaban el nulo apoyo para una obra pública a casi cuatro años de su gobierno.

“Es lo mismo con toda tu administración, ¡no quiero problemas! Entonces para qué entraron, para qué levantaron la mano, ¿para ir cobrar sin trabajar?… Estamos cansados de que se les dio el trabajo y todavía ustedes no apoyen, no apoyen para concretarlo. Lo único que te pedimos presidente es que apoyes el proyecto, apoya el proyecto”, recrimina una mujer que porta pantalón de mezclilla, chaleco y gorro, además de un cubrebocas azul.

En respuesta, el alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl le pide a la mujer que no desestabilice a la población y le reprocha que ha cometido irregularidades y presuntamente se ha beneficiado con algunos predios.

“Licenciada, no desestabilices con tanta mentira, no desestabilices con tanta mentira, mira licenciada, cuántas cosas malas has hecho en el municipio con tantos predios”, expresa el munícipe.

La mujer de inmediato revira en tono molesto al expresar: “el que miente, roba y traiciona eres tú, yo no estoy mintiendo y a mí me vas a comprobar lo que dices presidente porque a mí ningún pen… me va a llamar ratera”, le dice al instante en que le da una bofetada con el brazo derecho.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, así como si el alcalde de Papalotla ya procedió legalmente por la agresión de la que fue objeto y que es la primera de este tipo en lo que va del actual periodo de cuatro años y ocho meses de las 60 autoridades municipales.

