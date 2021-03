Entre enojo y caos vacunan contra Covid, en Apizaco 

Largas filas, extensas horas de espera en medio del frío madrugador y el quemante sol de mediodía, así como un debate por la evidente desorganización, marcó el inicio de la Segunda Etapa de la Estrategia Nacional de Vacunación, programada del 8 al 10 de marzo.

Local Retoman vacunación de adultos mayores, en 11 municipios

En las clínicas hospitalarias 2 y 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en Apizaco, se vivió el mayor caos al comenzar la inoculación a las 11:30 horas, a pesar de que se informó que desde las 8:00 horas se iniciaría con el procedimiento.

Adultos mayores se inconformaron por la forma en que las “brigadas correcaminos” se organizan para aplicar la vacuna /Moisés Morales

Desde las 10 de la noche del pasado domingo decenas de apizaquenses comenzaron a formarse para ser los primeros en recibir el biológico, ante el temor de quedarse sin la vacuna de la farmacéutica Pfizer, ante las presuntas irregularidades presentadas en otros municipios de personas que son vacunadas a pesar de no radicar en la demarcación, no cumplir el rango de edad o bien al darle preferencia a recomendados, aunado a que ha sido descartado el orden alfabético del primer apellido, como ocurrió en un principio.

Local Médicos privados insisten en vacuna

Adultos de 60, 70, 80 y hasta de más de 90 años se inconformaron por la forma en que las “brigadas correcaminos” se organizan para aplicar la vacuna a este sector vulnerable de la población, además lamentaron que “no se dejen ayudar”, pues como ciudadanos hicieron listas para dar turnos, pero al arribo de los funcionarios fueron desechadas al argumentar que así no es la logística.

Algunos adultos mayores consultados expresaron su malestar al decir que “mucha gente se está colando en las filas y aunque tratamos de llevar un control, no nos lo permiten los de Bienestar y no hicieron válidas las listas… desde las siete de la noche hay gente formada y fue llegando en la madrugada, pero ni organizan ellos y ni permiten que se les ayude para hacer esto más ágil, estamos conscientes de que no es algo sencillo, pero mucha gente aquí está arriesgándose”.

Refrigeración atrasó la vacunación: Carlos Luna

Al Hospital del IMSS de Apizaco arribó el delegado del Bienestar, Carlos Luna Vázquez, quien justificó que la refrigeración de la vacuna atrasó la aplicación del biológico, pues debía esperarse a que tuviera la temperatura adecuada.

Local Sacerdotes no se adelantarán para vacuna: Ranulfo Rojas

Justificó que no es recomendable que los adultos mayores se aglomeren porque se rompe la sana distancia; sin embargo, al tratarse de uno de los municipios más urbanizados de Tlaxcala, es prácticamente inevitable no hacerlo.

El funcionario el gobierno federal negó que exista desorganización y agregó que en muchos casos hay atraso porque las personas carecen de la identificación oficial o algún otro documento para demostrar su residencia y eso lo hace más tardado.

La vacunación en Apizaco se sumó a la de otros 10 municipios con 15 mil 120 dosis en la segunda etapa de la Estrategia Nacional durante los días lunes, martes y miércoles, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

En Apizaco los seis puntos estratégicos son: Hospital General IMSS, Unidad Médico Familiar Clínica 19 IMSS Apizaco, Presidencia de Comunidad Santa Anita Huiloac, Presidencia de Comunidad Santa María Texcalac, Auditorio Emilio Sánchez Piedras y Unidad Médico Familiar Issste Apizaco.

Local Vacunado, solo el 1 %: René Lima

15,120 dosis se aplicarán en la segunda etapa de la estrategia nacional de vacunación anti Covid-19 en la entidad

7,800 vacunas de la farmacéutica Pfizer corresponden al municipio de Apizaco

AGENDA

Las dosis son aplicadas durante lunes, martes y miércoles con el apoyo de autoridades municipales que han mostrado solidaridad y trabajo conjunto durante la Estrategia Nacional de Vacunación.

