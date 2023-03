Entre nopaleras, se prepara para ser Cristo

Justo a la edad de Jesús, Ramiro Herrera Hernández sería el personaje más importante en el viacrucis de Tequexquitla, pero la pandemia del Covid-19 no lo permitió; ahora se prepara física y espiritualmente para representar la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Y para ello, desde hace dos años se dejó la barba y cabello largo. Desde hace 60 días camina descalzo en arenales, entre nopaleras, magueyeras y palmeras de sotol.

Las plantas de sus pies se llenan de llagas por lo caliente de la arena; las espinas son su principal dolor en su preparación física. “(Representar a Jesús) es una alta responsabilidad porque se convierte uno en el centro de atención, lo hago por amor, para ser una mejor persona y para recordar las obras de Dios en la tierra”, expresó a este Diario.

Hace 30 días Ramiro dejó de trabajar en la construcción en la Ciudad de México para invertir tiempo completo a la representación teatral en El Carmen Tequexquitla. De niño jugaba con mis hermanos con los chicotes y la cruz, a los 25 años hice mi presentación con la promesa de repetir a la edad de Jesús, pero la pandemia del Covid-19 no lo permitió, ahora lo haré, reveló.

Explicó que otra de las razones por las que representará al Mesías es en gratitud porque tres de sus hermanos y su progenitora se contaminaron del virus, pero al final “Dios les regresó la salud, cuando observamos que muchos murieron”.

Ramiro mide 1.68 metros, pesa 70 kilogramos y tiene 34 años, para soportar de 50 a 60 latigazos durante cuatro kilómetros de procesión del viacrucis, al mediodía camina descalzo sobre la arena.

Y después de varias semanas de entrenamiento las plantas de sus pies están llagosas. A pocos días de la representación en la que participarán personajes bíblicos y soldados romanos, reiteró que “soy un hombre como todos, con errores, que durante 90 días se abstiene de los excesos y que actuará con pasión”.

¿Cómo es la vida de Ramiro Herrera?

Como la de cualquier otro ciudadano de Tequexquitla, emigro a la Ciudad de México para ganarme la comida diaria en la construcción, me dedico a los decorados de yeso.

¿Y se vive bien de ese oficio?

Estudié hasta la preparatoria, pero la necesidad me obligó a salir, lo que gano me alcanza pues no estoy casado, tengo empleo, no me quejo.

¿Qué significa representar a Jesús?

Es una gran responsabilidad, se trata de Jesús, el redentor y no le debo fallar a los asistentes y vecinos, por eso me preparo en la Unidad Deportiva 16 de Julio, en arenales y montes.

SERÁN 300 PERSONAJES

El vocero de la Asociación Civil del viacrucis en Tequexquitla, reveló que 300 personajes bíblicos y soldados romanos realizan ensayos cada fin de semana para la representación católica en puerta.

A tres años de la pandemia del Covid-19, invitó a que visiten Tequexqiutla durante Viernes Santo, pues habrá participación de la población que tiene gozo y esperanza.

