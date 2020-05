Entrega Tomás Orea más de tres mil juguetes, en Zacatelco

Con motivo del Día del Niño, diferentes caravanas del gobierno municipal sureño, con las medidas correspondientes sanitarias, hicieron la entrega de aproximadamente tres mil quinientos juguetes a los infantes.

En algunas colonias más vulnerables, el edil Orea recorrió las calles y entregó personalmente juguetes en manos de los festejados aprovechando la ocasión para platicar con varios vecinos y exponerles que el gobierno municipal está trabajando para que juntos puedan superar esta contingencia, invitándolos a quedarse en casa y salir solo a lo necesario.

Asimismo hizo la invitación a registrarse en la Dirección de Desarrollo Social para poder recibir una despensa como apoyo ante la contingencia.

“Les pido que cuiden mucho a nuestros niños, hoy en su día no pudimos celebrarlos como se debe, pero sepan el gobierno municipal no se olvida de ellos y nosotros como padres debemos de cuidarlos, no saliendo de casa y no exponerlos ante esta situación”, expresó el munícipe.

Dicha entrega recorrió las principales calles de las secciones del municipio sureño con la participación de algunas de las áreas como DIF Municipal, Desarrollo Social, Instituto Municipal de la Juventud, entre otras.

Ante la inminente disminución de actividades comerciales y laborales en Zacatelco, la administración de Tomás Orea ha intensificando la dotación de apoyos alimentarios emergentes para personas en situación de vulnerabilidad.

Es de mencionar que anteriormente la entrega de despensas ha sido prioridad del sistema municipal DIF, así como en la dirección de Desarrollo Social del municipio sureño. No obstante, este lunes el alcalde inició la entrega de despensas bajo el “Programa por Contingencia”, en el que se dota a las familias con productos de la canasta básica, sin ningún costo.

“Juntos vamos a salir de ésta, nosotros estamos trabajando y haciendo el esfuerzo para conseguir recurso para proporcionarles las despensas, y no haya desabasto alimenticio y siempre tengan algo en casa que ofrecerle a sus pequeños”, expresó el edil.

A la fecha, se han entregado más de siete mil despensas debido a la emergencia sanitaria en las diferentes secciones del municipio, mismas que han apoyado a personas de la tercera edad, a madres solteras y personas con desempleo.

3,500 juguetes fueron entregados a infantes del municipio sureño.

7,000 despensas han sido entregadas en beneficio de los más afectados por la contingencia.

