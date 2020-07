Entregarán kit de útiles escolares, en Santa Cruz Tlaxcala

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a través del DIF municipal, lanzó el calendario para la cuarta entrega de útiles escolares para alumnos de educación primaria, que iniciará a partir de este viernes 17 de julio y culminará el 12 de agosto.

De esta manera, el alcalde Miguel Ángel Sanabria anunció que la distribución de los kit escolares se realizará en diversas etapas, debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el estado.

Por lo cual, recomendó acudir una sola persona por familia y con cubrebocas, no llevar menores de edad y adultos mayores, pero sobre todo respetar la sana distancia.

El horario de entrega de los kit de útiles escolares será de 09:00 a 14:00 horas en el auditorio municipal e iniciará con alumnos de la primaria Xicohténcatl el 16 y 17 de julio, posteriormente será la escuela Adolfo López Mateos el 20 y 21 de julio y la institución Eréndira está programada para el 22 de julio.

Asimismo, para la primaria Desiderio Hernández Xochitiotzin será 23 de julio, le seguirá la escuela Francisco Villa el 24 de julio, Justo Sierra el 27 y 28 de julio y Trinidad Sánchez Santos el 29 y 30 de julio.

Luego, el tres y cuatro de agosto corresponde a la escuela Benito Juárez, para la primaria Tepeyolotzin el cinco y seis de agosto, Emilio Carranza el siete y 10 de agosto y finalmente para la escuela Ricardo Flores Magón el será 11 y 12 de agosto.

El munícipe informó que los requisitos para la obtención de los paquetes de útiles escolares son: copia del INE del padre o tutor, acta de nacimiento del menor y, en caso de ingreso a primaria, anexar copia de ficha de preinscripción.

ADMINISTRACIÓN SENSIBLE

Para Miguel Ángel Sanabria Chávez, apoyar al sector educativo no es un gasto, sino una buena inversión.

“Si bien no hay mucho recurso, platicando como mi esposa Diana Arana Cuamatzi, presidenta honorífica del DIF municipal, que es muy sensible en ese sentido, coincidimos en que no hay mejor ayuda para los padres de familia que van al día y tienes dos o tres hijos en la primaria y es por eso que surgió la idea de apoyar con útiles escolares cada año”, indicó el alcalde.

Finalmente, comunicó que para el siguiente año, antes de terminar su administración, se llevará a cabo la quinta entrega, para que su sucesor mantenga el programa en 2022 y los años subsiguientes.

11 ESCUELAS primarias hay en Santa Cruz Tlaxcala

2 ESCUELAS del Consejo Nacional de Fomento Educativo

2 MIL KIT de útiles escolares se repartirán a gente de la comuna

