Es oficial: Nydia Cano será candidata independiente al gobierno municipal de Tlaxcala

“Este 15 de marzo hemos hecho historia al dar el primer paso en nuestra firme meta rumbo al próximo 6 de junio”, expresó Alma Nydia Cano Rodríguez al recibir la constancia que la acredita como la primera aspirante independiente al gobierno municipal de Tlaxcala.

En las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y en un acto que contó con las medidas de sana distancia, la empresaria recibió el documento oficial de manos de la titular del organismo autónomo, Elizabeth Piedras Martínez.

Hoy es un día muy importante en mi vida política porque esta constancia no me la otorgó ningún ‘padrino’ ni ningún acuerdo, me la entregaron los ciudadanos del municipio de Tlaxcala porque representa a aquellas y aquellos que aman la libertad y desean un verdadero cambio en la administración pública, con experiencia y visión”, expresó.

Acompañada de su familia y equipo de trabajo, Nydia Cano refirió que sirva este hecho histórico de ser la primera mujer que contenderá por la vía independiente al gobierno municipal de Tlaxcala como un ejemplo de lograr cualquier propósito o misión, además de empoderar a las mujeres para que asuman cada vez más mayores cargos de mando no solo en la política, sino en cualquier espacio en el que se desarrollen”.

Desde el primer minuto del 14 de enero al 12 de febrero, la empresaria Alma Nydia Cano Rodríguez juntó dos mil 865 firmas de apoyo en busca de la candidatura independiente a la alcaldía de la capital de la entidad tlaxcalteca, que rebasa el 3 % de ciudadanos de la lista nominal de la comuna capitalina, es decir, dos mil 400 firmas.

Nydia Cano contenderá por el gobierno municipal de Tlaxcala ante figuras de la política local con experiencia en diversos cargos públicos, entre ellas la legisladora federal suplente por Morena, Claudia Pérez Rodríguez, quien regresará a las filas del PAN, así como Anabell Alvarado Varela, por parte del PRI, entre otros.

