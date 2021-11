Espera doña Judith mejor costo de nopal

Aunque para la mayoría de los agricultores la temporada invernal suele ser la más complicada puesto que las bajas temperaturas impiden el cultivo de la mayoría de verduras, frutas o hortalizas, para la señora Judith García Loranca es un momento propicio para incrementar sus ventas de nopal.

Y es que en esta temporada en el campo, de forma natural y silvestre, escasea la producción del nopal, pero el de invernadero no, por lo que aumenta el precio y la demanda.

La venta de nopal permite un ingreso familiar para doña Judith / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Desde hace unos tres años, además de ayudar a su esposo a otras labores del campo y cuidado de algunos animales de traspatio, doña Judith cultiva nopales en invernadero, actividad que se ha convertido en uno de sus principales ingresos para el gasto familiar.

En la colonia El Valle, en el municipio de Cuapiaxtla, la señora Judith, de 68 años de edad, es socia de un invernadero que les fue otorgado a varias personas de ahí a través de un programa del gobierno federal.

A la siembra, cultivo, cuidado y cosecha del nopal doña Judith invierte varias horas de la semana. Le tiene un especial cuidado puesto que se ha convertido en su sustento y prácticamente el único apoyo social que ha recibido.

No tengo ningún apoyo del gobierno, hace dos años fui a pedir algún tipo de ayuda y no me quisieron dar, me dijeron que ya no alcanzaba (el número de apoyo) y que me esperará a que tuviera los 68 años, dijo.

De por lo menos tres invernaderos instalados en la colonia El Valle ella (dos son particulares y uno es comunitario) doña Judith es dueña de seis módulos, espacios de tierra de aproximadamente un metro cuadrado en donde todo el año cosecha nopales y, a su decir, la producción le da para comer, vender y ayudarse.

Desde hace tres años, además de labores del campo y cuidado de ganado, doña Judith cultiva nopales en invernadero / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Arriba de esas seis unidades de tierra cuelga un letrero con el nombre doña Judith, como una forma de identificar la parte del invernadero que le corresponde. Todos los días acude para quitar la maleza, abonarlos y regarlos.

Pero de las acciones más importantes que lleva a cabo es lavar los nopales para evitar daños por la grana cochinilla, pues de lo contrario esa plaga lo pica, le hace hoyos y ya no sirve.

También hay que echarle composta porque no lleva nada de fertilizante. La composta la hacemos nosotros, especialistas nos enseñaron cómo prepararla, y lleva estiércol de vaca, cal, ceniza, levadura, leche y pulque, y se revuelve con un poco de arena, se deja reposar como un mes pero se mueve cada ocho días y ya está lista para usarse,explicó.

Detalló que marzo a septiembre es cuando más complicaciones enfrentan puesto que es una temporada en la que hay nopal en el campo, lo que hace que bajen demasiado los costos del que se cultiva en invernadero, pues incluso les compran el kilogramo en dos pesos.

Pero ahorita que ya no hay en el campo (de septiembre a enero) lo estamos vendiendo hasta en 10 pesos el kilogramo con espinas y a 17 pesos cuando ya está limpio (el kilo aproximadamente contiene unos 12 o 13 nopales).

Y añadió que a la semana, en ese espacio del invernadero que le fue otorgado, produce hasta cuatro cajas por semana, y cada una de ellas tiene un aproximado de 12 kilogramos.

Por el momento vende el nopal a compradores locales que van por el producto hasta el invernadero, por lo que doña ella procura darles un precio accesible, y actualmente el costo por caja es de 90 pesos.

Y decidió hacerlo de esa forma porque no sería rentable llevarlo para su venta a otras comunidades ya que resulta costoso pagar a una persona que transporte sus nopales.

Además, contó como hace algún tiempo fue engañada por un ejecutor de un programa de la Secretaría de Fomento Agropecuario cuyo fin era comprar los nopales invernadero que producían en El Valle para convertirlo en harina y llevarlo a Estados Unidos de América.

Primero nos pedía solo nopal grande, algo que es más complicado, pero al final dejamos de ir hasta allá porque en una ocasión nos regresamos con todo el producto porque nos querían pagar a un precio mucho más bajo, sin ponerse a pensar que también habíamos pagado el transporte para llevarlo que fue de 350 pesos, añadió.

Doña Judith explicó que en esa ocasión decidieron darse de baja de ese programa porque al inicio el acuerdo fue que les pagarían a ocho pesos el kilogramo de nopal de temporal y a 20 el de invernadero, pero que al llegar el sitio donde lo iban a vender les ofrecieron comprárselos a tres pesos.

La persona se nos echó para atrás porque decía que lo estaba consiguiendo en tres pesos, entonces a nosotros no nos resulta porque también pagamos el transporte de la camioneta, y pues esa vez me tuve que regresar con el viaje, lamentó.

La charla con doña Judith terminó porque debía ir a su casa a darle de desayunar a su esposo, quien una noche antes estuvo en vela porque su caballo estaba enfermo, pero confió en que pronto será una de las beneficiarias del programa de Pensión de Adultos Mayores del gobierno federal, un apoyo económico que, dijo, le vendría bien.

El nopal sí me da ganancias, bendito sea Dios nosotros subsistimos con la venta de este alimento porque todo el año tenemos nopal, nos vamos ayudando y a nosotros nos beneficia la temporada invernal porque escasea el nopal de campo, finalizó.

10 pesos cuesta el kilogramo de nopal con espinas y 17 pesos cuando ya está limpio.

68 años de edad tiene Judith García, quien se dedica desde hace tres años a la venta de nopales.

A la semana, en el invernadero son producidas hasta cuatro cajas de nopal por semana, cada una de ellas tiene un aproximado de 12 kilogramos.

