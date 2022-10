Está en duda instalación de parquímetros en Zacatelco

Si los parquímetros no se han de poner, pues no se ponen, no pasa nada, reculó el alcalde de Zacatelco Hildeberto Pérez Álvarez ante la presión de la ciudadanía, la cual ha externado abiertamente su rechazo al proyecto.

Local Supervisa procuradora las Unidades de Atención Integral e Investigación del Delito

En la última reunión que sostuvo el munícipe con los ciudadanos, dijo no tener algún interés en particular para colocar las máquinas de cobro en las calles del primer cuadro del municipio, pues sabe de la oposición en torno a ese tema.

Lee también:➡️En jaque, centro turístico de Zacatelco por pugnas

El asunto lo platicamos en Cabildo y les dije que el único propósito (de instalar los parquímetros) es reactivar la economía, sostuvo acompañado de algunos miembros de su Cabildo.

Agregó que su gobierno no es, ni será autoritario, por ello respetará la decisión de la mayoría del pueblo, aunque deba eliminar el contrato con la empresa encargada de colocar las máquinas tragamonedas.

Admitió, ha observado las inconformidades vecinales y el rechazo al cobro de parquímetros, pues la economía de la población de Zacatelco quedó “sentida”, tras la pandemia de Covid-19.

Local Pide diputado mejorar movilidad en autopista Tlaxcala-Puebla

A pesar de las críticas vertidas a su gobierno por la falta de obra, el pésimo servicio de recolección de basura y el aumento en los delitos, el emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional aseveró que está expuesto a ello.

A veces quisiéramos las cosas marcharan como un relojito, pero en ocasiones no se puede, se refirió a los yerros cometidos en su administración y las complicaciones en los servicios de seguridad y recolección de basura.

En una reunión a parte, sostenida en la calle La Paz, ubicada en la cabecera municipal, aseveró que las sanciones impuestas por la Dirección de Vialidad, tienen la finalidad de generar cultura vial, pues el pueblo de Zacatelco no la tiene.





Las multas -dicen- es caja chica del presidente, no es así, hay una ley de vialidad que debemos respetar todos, si van a Puebla no se estacionan donde ven una banderola de prohibido, porque saben que les va a costar regresar por su placa y todo el proceso a enfrentar, pero en Zacatelco si lo hacen, perdóneme, pero no hay cultura vial, expresó.

Municipios Solicita Totolac más de 18 millones de pesos para pagar laudos laborales

Insistió en el tema de los parquímetros, pues aseguró, la gente quiere tener comodidad de llegar al centro, estacionarse y consumir lo local, lo cual generará reactivación económica.

Entérate:➡️Se oponen en Zacatelco a parquímetros

El turista o visitante le echa sus seis pesitos, ahí esta una hora, se retira y no tiene el problema de pagar una multa de 180 pesos… pero (a los) vecinos nada les parece, les hago una propuesta, no les parece, les hago otra y no les parece, pero para ir a pedir todos van y piden, sentenció.

El ayuntamiento pintó y marcó los cajones en varias calles de la ciudad, pero los pobladores denunciaron que es una obra sin aprobación de la gente.

LEE MÁS: ⬇️

Municipios No rechazamos planta tratadora de aguas, dice alcalde de Santa Cruz Tlaxcala

Municipios Con amparo, obligan a alcalde de Zacatelco a pavimentar