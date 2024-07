“Estábamos pidiendo agua y ahora nos ha llovido de más”, lamenta productor de amaranto tras tromba que inundó plantíos

Bastaron solo dos días continuos de lluvia para que los cultivos de maíz, amaranto, calabaza y frijol quedaran anegados en la zona oriente de Tlaxcala. La tromba del jueves que afectó a la población de Huamantla, también dejó daños a las siembras que enfrentaban estrés hídrico.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó una precipitación pluvial histórica de 52.2 milímetros acumulados en el subsuelo. Un aguacero de estas magnitudes no se presentaba así desde 2022, afirmó Edgardo Romero Rodríguez, presidente del Sistema Producto Amaranto en Tlaxcala.

El viernes después de la reunión nacional de amaranteros cuya sede fue Cuapiaxtla, cayó otro aguacero en el valle de Huamantla. “Estábamos pidiendo agua porque las plantas de amaranto estaban secas y ahora nos ha llovido de más”, expresó.

No obstante, comentó que es mejor que llueva a que persista la sequía. “El temporal de lluvias no ha parado desde el 20 de junio, ojalá que no nos afecte mucho, qué increíble es la naturaleza, hace unos días era un campo triste, ahora todo está verde de tanta lluvia”, subrayó.

Estimó que en el ejido de San Lorenzo, donde fueron establecidas dos mil 500 hectáreas de maíz, frijol, calabaza y amaranto hay daños por inundaciones al 30 %.

Por ello, manifestó que reportarán los siniestros a la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) a fin de que verifiquen los cultivos y apoyen con el seguro agrícola gratuito de mil 500 y tres mil pesos, de acuerdo a los daños. En su oportunidad, Rafael de la Peña Bernal, titular de la SIA en Tlaxcala, anunció que el gobierno estatal dispone de un seguro agrícola de 17 millones de pesos para distribuirlos entre los productores afectados por sequía y, ahora, por exceso de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó en todo el territorio estatal 50 al 70 % de probabilidad de lluvias hasta el 15 de julio, día en que inicia la canícula.