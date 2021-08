Estalla conflicto por manejo del servicio de agua en Ixtulco

El presunto mal manejo de los recursos económicos por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Santa María Ixtulco, comunidad perteneciente al municipio de Tlaxcala, derivó en un conflicto y una denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Según integrantes de la Comisión Observadora de Auditoría, nombrada por vecinos de la comunidad en asamblea de pueblo, la revisión a la administración de César Lumbreras, quien lleva siete años en el cargo de presidente del Comité de Agua Potable, ha arrojado presuntas irregularidades financieras.

La revisión inició a partir del más reciente informe, cuando el actual presidente del organismo autónomo informó que recibió por concepto de pago de los alrededor de dos mil contratos la cantidad de 700 mil pesos de enero a mayo.

Sin embargo, al surgir dudas y hacer una primera revisión, se supo que 168 mil pesos no habían sido reportados, situación que obligó a una exhaustiva observación de sus siete años en el cargo, basada en los recibos de pago de ingresos y egresos, auditoría que ya concluyó y cuyo resultado será dado a conocer en asamblea el próximo domingo 8 de agosto, a las 11:00 horas.

No obstante, la Comisión Observadora de Auditoría del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Santa María Ixtulco, encabezada por Alejandro Martínez, ya presentó una denuncia penal ante la PGJE, asentada con el número CIAITLAX/T2/1096/2021 por probables malos manejos financieros en contra de César Lumbreras y quienes resulten responsables.

La propia Comisión Observadora refirió que el año pasado, en medio de la pandemia, el Comité de Agua Potable de Ixtulco elevó de 600 a 700 pesos la tarifa anual, mientras que en 2021 pasó a 850 pesos, sin consultar a la población en asamblea, como es costumbre.

Basados en que un 70 % de la población paga el agua puntualmente y en los libros de ingresos y egresos de los últimos siete años, la misma Comisión Observadora ha sacado sus propias conclusiones que serán presentadas ante el pueblo de Santa María Ixtulco.

Entre las presuntas anomalías destacan: faltantes por mes, nóminas no firmadas, préstamos personales, cobros no incluidos de instituciones educativas, pagos irregulares del servicio de electricidad de los pozos y personas ya fallecidas en la lista de deudores, además de que no están dadas de alta las tomas de agua y alcantarillado de nuevos domicilios y tampoco está reflejado el apoyo económico que dio el municipio de Tlaxcala el año pasado a comunidades que manejan de manera autónoma sus comités de agua potable en apoyo a la economía de las familias.

EL SERVICIO El manejo del servicio de agua potable es independiente a la administración de la presidencia de comunidad, al manejarse por usos y costumbres.

