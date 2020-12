Estrenan parque en la comunidad de Atempan, Tlaxcala

Desde este viernes, la comunidad de Atempan, en el municipio de Tlaxcala, cuenta con un parque recreativo destinado al esparcimiento de las familias locales y visitantes.

El espacio tiene áreas verdes, juegos infantiles, kiosko y un mirador que permite apreciar la belleza de Tlaxcala.

Aunque pasaron varios meses para concluir la obra, pues la pandemia por Covid-19 frenó los trabajos, ahora es una realidad y dicha comunidad posee esta área recreativa, pero no fue una labor sencilla, pues se buscaron las gestiones para realizar el trabajo, precisó Geovanni Sánchez Castillo, presidente de comunidad de Atempan.

Mencionó que en la localidad no contaban con un espacio digno para el sano esparcimiento, pero ahora los infantes y las familias podrán acudir, no obstante, llamó a no relajar las medidas sanitarias y esperar un poco más para disfrutar del parque.

Dijo que previo a la edificación efectuaron estudios de suelo para poner en marcha los trabajos. Fue la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, el diputado local Omar Milton Avendaño, el presidente de comunidad Geovanni Sánchez Castillo y el síndico Héctor Martínez, así como regidores, integrantes del Cabildo y pobladores, quienes efectuaron el corte de listón inaugural para entregar la obra a las familias.

Previo a la inauguración, la alcaldesa dijo que en esta administración, Atempan tiene un antes y un después, pues han destinado recursos para ejercer importantes obras pública, como la rehabilitación de la calle Miguel N. Lira, que desde hace 40 años era de terracería.

Precisó que en el parque y kiosko de Atempan continuarán los trabajos, de ahí que buscarán la forma de obtener más recursos para complementar la obra.

Aseveró que a cuatro años de su administración han realizado trabajos que no habían hecho las anteriores administraciones, pues trabajando de la mano con la sociedad es que ha logrado la inversión histórica en infraestructura.

