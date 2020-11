Exhorta ITE a difusión responsable durante el proceso electoral 2021

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó los lineamientos generales para noticiarios sobre la difusión de información de precampañas y campañas electorales de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, durante el proceso electoral.

Local Evalúan a 17 aspirantes a magistratura del TET

De acuerdo con los consejeros electorales los criterios establecidos no afectarán la libre expresión y manifestación de las ideas, por lo que las recomendaciones tendrán que ser acatadas por la Coordinación de Radio Cine y Televisión del gobierno del Estado de Tlaxcala, así como los concesionarios de radio y televisión, durante sus espacios noticiosos.

Al aprobar estos lineamientos, los integrantes del consejo hicieron un exhorto a los medios de comunicación impresos y electrónicos a que se conduzcan con objetividad en la transmisión e información de noticias, que respeten sin reservas los derechos de los partidos políticos, la vida privada de su militancia y candidaturas

Exigen mujeres de Tlaxcala un alto a la violencia



Los detalles en ➡ https://t.co/vHmtKKYMv7 #ViolenciaContraLasMujeresYLasNinas pic.twitter.com/yi3dqRWiX0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 25, 2020

También a las personas dedicadas al análisis y al comentario de opinión que lo hagan con responsabilidad, con respeto y honestidad contribuyan a generar y fortalecer condiciones de civilidad y concordia en el proceso local ordinario.

APOYO CIUDADANO PARA INDEPENDIENTES

El Consejo General del ITE acató la sentencia por el Tribunal Electoral de Tlaxcala sobre la modificación de los porcentajes de apoyo ciudadano que tendrán que recabar quienes aspiren a una candidatura por la vía independiente.

Local Impulsará Fuerza por México candidaturas: Gerardo Islas

Por lo que quienes busquen participar en el proceso comicial por esta vía para los cargos de gubernatura, diputaciones locales por mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y presidencias de comunidad tendrán que recabar de manera homologada un 3 % de apoyo ciudadano.

En su oportunidad, la consejera electoral, Denisse Hernández Blas, refirió que el fallo del tribunal no significa un revés para la autoridad administrativa, debido a que ellos ya habían manifestado su opinión por homologar los porcentajes de apoyo ciudadano. Sin embargo, comentó que esta adecuación no la podrían hacer como autoridad electoral debido a que dentro de sus facultades no se encuentra la actividad legislativa, por lo que la convocatoria se emitió apegada a la ley.

El plazo para presentar manifestación de intención de independientes vence el 3 de diciembre.

Pudimos evitar más muertes, dice René Lima



Lee más aquí ➡ https://t.co/YtmwnZg5N6#Covid19 #Contagios @SesaTlax pic.twitter.com/dHswYDmCdi — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 25, 2020

No dejes de leer:

Local Buscan más participación femenina, en el ITE

Local Todavía no hay encuestas para elegir a candidatos de Morena: Rivera Rivera