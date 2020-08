Exigen la destitución del edil de Ayometitla, Quilehtla

Habitantes disidentes con el gobierno de David Sánchez Pichón, en Ayometitla, municipio de Santa Cruz Quilehtla, aseguraron que la salida al conflicto en la localidad solo se dará con la separación -del cargo- del presidente de comunidad.

Municipios Acusan a David Sánchez de contagio

Incluso, adelantaron que este viernes el cuerpo edilicio de la comuna realizará una sesión extraordinaria de cabildo para hacer oficial la destitución.

Democracia no está en riesgo por Covid; proceso electoral en puerta



Continúa leyendo ➡ https://t.co/uU9B8Shtjz#Covid19 #Elecciones2021 pic.twitter.com/PmH0cIpRG9 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 11, 2020

En este sentido, Héctor N., uno de los inconformes y partícipe en la protesta del miércoles pasado, señaló que la gente de la localidad está molesta con la forma de gobernar del presidente de comunidad.

ANTECEDENTE

Refirió que por la presión ciudadana, el miércoles pasado, alrededor de las 19:00 horas, presentó nuevamente su informe, que no dejó convencidos a los presentes.

Municipios Aumenta la cartera vencida de Capama de Apizaco

Recordó que Sánchez Pichón recibió “una sopa de su propio chocolate, ya que en la anterior administración de la comunidad fue incitador para pedir la destitución de Enrique Sánchez. En ese entonces fue quien inició todo y ahora la gente se le volteó”.

El habitante de Ayometitla adelantó que el cabildo de este viernes está programado a las 12:00 horas y esperan que el presidente de comunidad asista para que presente su licencia.

“Hay grabaciones en las que dijo que lo hará”, refirió Héctor N.

Informó que sostuvieron un acercamiento con integrantes del cabildo, quienes estuvieron de acuerdo en hacer la sesión extraordinaria.

Las aportaciones voluntarias no condicionan el servicio educativo: Sepe



Continúa leyendo ➡ https://t.co/iRkbG3aPMm#Educación pic.twitter.com/MYl1JtgYld — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 12, 2020

“A David Sánchez no le gusta que lo cuestionen, se quería dar a la fuga y lo corretearon para que no se fuera, no hubo golpes, él se cayó y se raspó la cara”, contó Héctor N. sobre lo ocurrido el miércoles por la noche.

Local Abren 200 plazas para PET en Tetla

Rechazó el argumento del presidente de comunidad, de que el conflicto es un choque de interés político, “porque si eso fuera por qué quiere postularse para diputado”.

El disidente añadió que fue mal visto el que el presidente llamara a la Guardia Nacional y que dijera públicamente que “íbamos a quemar patrullas, eso fue mentira, nada de eso ocurrió, solo le pedimos el informe”.

UBICACIÓN

Ayometitla es una de las comunidades del municipio de Quilehtla, ubicada en uno de los costados de la Vía Corta Chiautempan-Puebla

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Municipios Inicia en Apetatitlán campaña antirrábica