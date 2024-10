Exigen paterfamilias de Apizaco la reincorporación de docente

Padres de familia de la escuela primaria "Lic. Emilio Sánchez Piedras", situada en la colonia Indeco, en Apizaco, cerraron momentáneamente la institución educativa para exigir la reinstalación de Diana N., maestra frente a grupo del quinto grado grupo A, quien fue destituida la semana pasada presuntamente por una problemática con una madre de familia.

Municipios Paterfamilias de la Técnica Ignacio Zaragoza bloquean carretera Huamantla-Ixtenco; exigen devolución de casi $500 mil

La mañana de este miércoles, los tutores colocaron cartulinas en las puertas e impidieron el paso de los estudiantes como una medida de presión para ser escuchados por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset).

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Comentaron que el cierre de instalaciones fue para solicitar el regreso de la maestra o que les asignen un profesor para el quinto A, pues los 27 alumnos no han tenido clases desde que fue removida la docente, es decir, llevan cinco días sin recibir clases.

Explicaron que un incidente registrado desde el ciclo escolar anterior -2023-2024- pudo provocar la destitución de la maestra, pues según versión del director, la profesora ocupó las canchas deportivas con sus alumnos en el horario y día asignado, pero alumnos de otro grado invadieron el espacio, así que la profesora les pidió retirarse para continuar con su clase.

No obstante, dijeron que, al día siguiente, una madre de familia -quien no es del grupo de alumnos afectados- arribó a la escuela para hablar con el director por presunto daño psicológico que sufrió su hijo provocado por la maestra que lo corrió de la cancha deportiva y aunque el director trató de mediar la situación, ascendió a otras instancias.

No te pierdas:➡️ Gastos educativos merman a padres de familia con o sin pandemia

La madre de familia no quedó conforme y recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el personal acudió a la escuela para hablar con el director y llegaron a unos acuerdos, pero el asunto no quedó ahí, la señora fue a Supervisión, Sepe-Uset y a instancias jurídicas, por eso determinaron que la maestra tenía que irse, comentó una de las afectadas.

La separación del cargo de la maestra ocurrió la tarde del jueves de la semana pasada, pero los padres de familia fueron notificados hasta la hora de la salida del viernes. Por lo tanto, los infantes no han recibido clases el lunes, martes y miércoles de esta semana.

Ante la inconformidad, los asistentes comentaron que esperaron el arribó de autoridades de la Sepe-Uset para tener una solución, pero no llegó ningún representante y esperan que en próximos días tengan una respuesta favorable.

Entérate:➡️ Denuncian dos telesecundarias de Apizaco presunto acoso y discriminación

Puntualizaron que en la Sepe-Uset tienen conocimiento del caso, pues un grupo de padres de familia llevaron un oficio el pasado lunes para solicitar la reincorporación de la docente, pero de manera verbal les dijeron que no era posible su solicitud.

Finalmente, indicaron que los inconformes acordaron no enviar a los alumnos a clases en los próximos días y en caso de no recibir una solución, el próximo lunes nuevamente se reunirán en la escuela para exigir atención al caso y no afectar más a los infantes.

El cierre de la escuela primaria no afectó las clases de los otros grados de primaria, quienes tuvieron actividades académicas con normalidad.