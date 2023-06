Exigen seguridad en escuela de Tepeticpac

El ingreso de un arma de fuego, que resultó ser una réplica, provocó que padres de familia cerraran la escuela primaria Damián Carmona, situada en Tepeticpac, para exigir mayor seguridad y la destitución de la directora y una docente de cuarto grado.

A las afueras de la institución educativa, situada en el municipio de Totolac, los inconformes colocaron cartulinas, cadenas y un candado para impedir el paso de docentes y alumnos, como protesta ante la omisión sobre los casos de violencia, intimidación e inseguridad.

Acusaron que el pasado martes un alumno de cuarto grado llevó un arma de fuego a las instalaciones educativas, pero al ser descubierto, el infante amenazó de muerte a uno de sus compañeros para que no comentara el hecho, situación que fue presenciada por otros alumnos.

Detallaron que el estudiante que recibió la intimidación no ha querido acudir a la escuela, pues tiene miedo de que su compañero cumpla su amenaza. No obstante, la situación fue dada a conocer a Fabiola N., docente del cuarto grado, así como a la directora Arminda N., las dos mujeres minimizaron la situación y optaron por no reportar el hecho a las autoridades, acusaron.

Dos días después, al conocer la situación por comentarios de los alumnos, los padres de familia optaron por ejercer medidas de presión para ser escuchados, pues acusan que no es la primera vez que ocurre un hecho de inseguridad.

Una madre de familia comentó que el 13 de diciembre de 2022, el mismo niño que cursa el cuarto grado de primaria introdujo un arma blanca a la escuela para amenazar a sus compañeros, hecho que fue notificado a la docente titular, quien se comprometió a dar solución e implementar acciones para evitar una situación similar, pero no vieron ninguna solución.

Seis meses después, la situación empeoró debido a la falta de acciones de las autoridades educativas, de ahí que los padres de familia estuvieron obligados a cerrar la institución educativa.

Los quejosos externaron que la situación de violencia no es nueva, pues durante varios ciclos escolares los alumnos y egresados han sufrido de acoso escolar, intimidación y agresiones verbales, de ahí que exigieron la destitución de la directora y la docente del cuarto grado de primaria.

A la protesta arribó el director de seguridad pública municipal, Luis Alfredo Popocatl Honorato, quien reconoció que no tenían conocimiento del ingreso del arma de fuego a la escuela y exclamó que fue una omisión grave que puso en riesgo la seguridad de los alumnos.

Ante los padres de familia dijo que los directivos de la institución tenían que notificar el hecho a las instancias de seguridad pública estatal y municipal para realizar el aseguramiento del arma de fuego verdadera o de juguete, situación que implicó diversos delitos, como la portación ilegal.

Externó que acudieron a la escuela para brindar soluciones, de ahí que emprenderán acciones que estén en su competencia, como salvaguardar la integridad física de los alumnos, padres y docentes. Propuso implementar la revisión de mochilas ante la presencia de madres, padres y tutores, directivos y elementos de seguridad pública para evitar situaciones como la ocurrida el pasado martes.

Agregó que reforzarán la presencia policial a las afueras de la institución y que turnará el caso a las organizaciones encargadas de proteger a niños, niñas y adolescentes para prevenir actos de violencia.

Posteriormente, arribó Heriberto Gómez Rivera, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, para entablar un diálogo con la directora y los padres de familia para llegar a un acuerdo.

Tras varias horas de conversación al interior de la escuela, determinaron que el arma de fuego ingresada fue una réplica, la cual fue puesta a disposición de la policía municipal. Además, iniciarán una investigación por las fallas y omisiones cometidas por la directora y docente para prevenir que incurran en más actos de inseguridad. La escuela fue reabierta al llegar a un acuerdo y no habrá destitución de personal educativo.

Un niño de cuarto grado de primaria amenazó de muerte a un estudiante, introdujo a la escuela un arma de fuego y en otra ocasión un arma blanca para amenazar a sus compañeros.