Familia damnificada por lluvias en Totolac pide apoyo para reconstruir su casa

La familia Hernández Pérez, cuya vivienda resultó afectada tras el derrumbe de un talud a consecuencia de las lluvias del pasado domingo, en la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán, municipio de Totolac, solicitó la intervención del gobierno estatal para la rehabilitación de su hogar.

El domingo, a las 19:50 horas, toneladas de tierra se desplomaron en la vivienda -construida recientemente a media altura del cerro más alto de la comunidad, en zona de riesgo- con saldo de una persona lesionada que tuvo que ser hospitalizada.

Vecinos ayudan a la familia Hernández a quitar la tierra y piedras que cayeron sobre su casa.

Iván N., uno de los integrantes de la familia, informó que personal de Protección Civil no acudió al llamado de auxilio y “sólo se presentó un empleado del municipio de Totolac para tomar imágenes, pero ya no regresó”.

Comentó que al interior de la vivienda se encontraba durmiendo su hermano Rubén cuando sobrevino el deslave de tierra y “ya no supo nada hasta que fue ingresado a la clínica del ISSSTE porque es maestro”.

Vecinos ayudan a la familia Hernández a quitar la tierra y piedras que cayeron sobre su casa.

“Los accesorios del sanitario desaparecieron de la casa, mi hermano quedó atrapado en su cama, hasta el fondo y los mismos vecinos lo rescataron, la verdad es que vive de milagro”, expresó.

A tres días del siniestro, manifestó que no han recibido el respaldo del alcalde de Totolac, Ravelo Zempoalteca Enríquez, comentó que “sigue lloviendo, la tierra se cae, ya sacamos decenas de carretillas de escombro, pero el trabajo no se termina, y mientras llueva más no hay seguridad para habitar la casa.

El Sol de Tlaxcala constató que cuatro habitaciones de la vivienda ubicada sobre la calle Juárez, están destruidas y el agua se filtra hacia otra habitación.

La tierra (lodo con agua) ingresó hasta la vivienda pues venció las paredes construidas a base de block; solo quedaron las columnas, además, otro talud de tierra podría desgajarse, porque no hay árboles ni arbustos que detengan la fuerza del agua.

Al interior de la vivienda se encontraba durmiendo su hermano Rubén cuando sobrevino el deslave de tierra.

VECINOS AL RESCATE

Una veintena de vecinos de la comunidad de Quiahuixtlán acudió al apoyo de la familia Hernández cuya vivienda está sepultada entre toneladas de tierra.

Otro grupo de mujeres llevó agua y alimentos hasta las faldas del cerro para ofrecerlos a quienes han dedicado dos días en extraer la tierra de la vivienda. “Seguimos esperando que venga la ayuda del Gobierno, pero mientras tanto, hay que ayudar a la familia que sufrió esta desgracia, todos sus muebles se perdieron”, expresó Erubey Zempoalteca, vecino de Totolac.