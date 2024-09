Familias subsisten de la recolección de xoletes en la Malinche; no hay reportes de intoxicaciones en esta temporada

En el verano, bajo los árboles de coníferas del Parque Nacional Malinche (PNM) es común observar hongos denominados xoletes, se trata de un grupo abundante con un sombrero de dos a 10 centímetros cada ejemplar.

Municipios Expondrá Altamira de Guadalupe, en Huamantla, su riqueza culinaria a base de hongos

Tras un prolongado periodo de estiaje que tardó tres años, nuevamente regresaron las lluvias y con ello, una abundancia de hongos comestibles lo que se traduce en ganancias para familias de habla náhuatl y otomí en las inmediaciones con la montaña. Xolete, pante o selpanza rebozuelo, tecosa o tecosita, hongo pechuga, mazorquita, chipotle, pancita y viejitos, son los más comunes.

De acuerdo con la SMA, en México existen alrededor de 10 mil especies de hongos, aunque no se conocen todas, por lo que se debe tener precaución al consumirlos.

SIN INTOXICACIONES ESTA TEMPORADA

Las autoridades del sector Salud recomiendan no consumir hongos que no conozcan y evitar recolectar o comprar aquellos de color completamente blanco y confirmaron que en lo que va de la temporada no se han registrado intoxicaciones.