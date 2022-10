“Fandangos por la Lectura”, leen al unísono en Contla

Ayer, el municipio de Contla se convirtió en un jolgorio cultural con la llegada a Tlaxcala de los “Fandangos por la Lectura”, festivales impulsados por el gobierno federal para fomentar la experiencia lectora.

Al encabezar el evento, Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México, aconsejó a los tlaxcaltecas de todas las edades no dejar escapar lo que sienten, en muchas ocasiones cosas tan hermosas, y que lo escriban.

Son tan bellos (los sentimientos), que nos quedamos como tontos sintiendo nada más, pero si ya se les baja un poco esa locura tan hermosa de vivir esas emociones, que pueden ser desde una bondad, de alegría inconmensurable o de una gran tristeza, escriban, recomendó en su mensaje dirigido principalmente a estudiantes jóvenes y adolescentes.

Desde la plaza principal de Contla de Juan Cuamatzi, que se convirtió en el recinto de una verdadera fiesta cultural, la también esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió a los presentes escribir cualquier sentimiento y hacerlo en donde puedan, ya sea en una libreta, en una servilleta o incluso en su ropa, pues eso les permitirá liberar su alma y será un texto que no tiene que leerlo nadie más que ellos.





Acompañada, entre otras personas, de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y de Francisco Carreón Mena, excelentísimo embajador de Ecuador en México, dijo que si bien la estrategia “Fandangos por la Lectura” promueve la lectura, el proceso de lectura y escritura van de la mano, y que conforme las personas leen también toman palabras de los libros y así es como empieza el imaginario y la creación de palabras propias.

Ustedes son constructores de palabras, y ustedes pueden darles a esas palabras un nuevo significado; no se las queden, díganlas y sáquenlas, ya sea bordadas, tejidas o escritas en su camisa. No las dejen y no se las traguen porque el que va juntando una gran cantidad de palabras, el día que ya no puede preservarlas más en su corazón o en su mente, explota, expresó.

Teniendo como testigos a escritores, bibliotecarios, artistas, promotores de escritura y representantes de asociaciones civiles, Gutiérrez Müller opinó que cuando eso sucede, cuando alguien explota, entonces habla como un loco y dice cosas que jamás nadie imaginó que diría, cosas horribles, agresivas, intensas o fuertes, que probablemente fueron guardadas mucho tiempo como algo en un baúl.

“Entonces si ustedes lo abren a menudo, como es su corazón, sacan esas palabras, se las lleva el viento o pueden convertirse en una gran obra, eso es el consejo que les puedo dar”, opinó.

Antes de dar el consejo, felicitó a los estudiantes y profesores de las secundarias participantes por los poemas que escribieron y que también bordaron sobre tela, y que calificó como bellos y estimulantes al hablar de lo que las personas viven, de que son felices, de que están en paz, de que tienen buenos amigos, personas que las quieren, como sus padres o incluso algún novio.

Me ha gustado ver que sus palabras quedaron no solamente escritas, sino bordadas, y bordar vamos a usarlo como una metáfora de tejer, de fabricar, de escribir y de imprimir; con esas palabras dejan por escrito un testimonio, un sentir, una idea, un pensamiento y un buen deseo que corresponde a lo que viven y a la realidad en la que están en su escuela, en casa y en el país, expresó.

LEER ACERCA Y TRANSMITE, DICE EMBAJADOR DE ECUADOR

En su oportunidad, Francisco Carreón Mena, excelentísimo embajador de Ecuador en México, aseveró que es apropiado y aceptado que desde el poder público sea promovida la lectura en niños, jóvenes y adultos -sin distinción- para estrechar culturas y conocimientos, al ser herramienta fundamental en el desarrollo de los pueblos y consolidación de sus culturas.

Agregó que la lectura no hace sino acercar a quien escribe y a quien lee sin importar el tiempo y el espacio, y alienta al diálogo y al entendimiento entre los seres humanos sin importar épocas o lugares de origen.





Compartió que las personas leen autores de la antigüedad, de siglos pasados y también de años recientes y actuales; así como a escritores de otras culturas y de distintas civilizaciones como Cervantes, Sócrates, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez, Rubén Darío, Octavio Paz o Juan Rulfo.

En fin, a todos ellos nos aproximamos y con todos de ellos nos comunicamos leyendo sus escritos, enriqueciéndonos con su sabiduría y su imaginación, y el resultado final es que aprendemos y nos deleitamos, añadió.

Por eso, aplaudió que el gobierno federal promueva la lectura a través de los “Fandangos por la Lectura”, realizados cada mes con singular éxito a lo largo y ancho de la República mexicana.

Agregó que la lectura transmite sentimientos, permite circular ideas y pensamientos, genera vínculos, enseña, amplia horizontes, tiende puentes y, en definitiva, comunica, y todo eso lo hace con facilidad, rompiendo inclusive la barrera de los idiomas”, expresó.

“Y estos ‘Fandangos por la lectura’ son prueba fehaciente de que México está transitando por el buen camino”, remató.

LA FIESTA CULTURAL DE CONTLA





Ayer la plaza principal del municipio de Contla albergó a destacados personajes de la cultura del país, del estado y de Ecuador: Laura Elena Carrillo Cubillas, Alicia Alboroz, el actor Ausencio Cruz, Paco Ignacio Taibo II, María Reyna González López, Ethel Xochitiotzin, Javier Bautista y Teresa Sánchez Ramírez, entre otros.

“Fandangos por la Lectura” los congregó a la lectura pública y masiva. Primero lo hicieron de forma individual con distintos poemas, y después unieron sus voces para leer “A la orilla de la ciénega me he atado a la cintura los hilos...”, un extracto del poema “La Tejedora”, del escritor Isaías Bello Pérez.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller y Lorena Cuéllar Cisneros leyeron juntas el poema “Ciudad”, del tlaxcalteca Miguel N. Lira.

En la fiesta generada por la lectura pública también participaron alumnos, funcionarios estatales y federales, así como el excelentísimo embajador de Ecuador en México y, entre otras personas, el alcalde Eddy Roldán, con textos de escritores de Tlaxcala y Ecuador, como Alicia Albornoz, Ana Edith Sánchez, Alejandro Ipatzi, Jorge Carrera Andrade, Javier Bautista Muñoz, Ana Cecilia Blum y Violeta Luna.

Los poemas leídos forman parte del Poemario sin fronteras México-Ecuador.





