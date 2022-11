Feligreses católicos Celebran en Xaltocan a San Martín Caballero

Hoy 11 de noviembre la comunidad católica del municipio de Xaltocan celebra a su patrono San Martín Caballero con una misa a las 12:00 horas que oficiará el párroco del lugar, Luis Manuel Avendaño Montes.

Mañana a las 11:00 horas, la ceremonia religiosa de confirmaciones la encabezará el obispo de Tlaxcala, Julio César Salgado Aquino. Y es que la fiesta coincide con el 63 aniversario de la Diócesis de Tlaxcala, y es cuando el máximo jerarca de la grey católica en el estado acude a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México a una peregrinación a pie.

Así, fue desde el primer día de este mes cuando iniciaron los novenarios en honor al llamado “santo del trabajo”, debido a que los feligreses suelen pedir por necesidades urgentes para obtener buena suerte y dinero en sus negocios.

Para el domingo 13 de noviembre, la homilía de clausura de la celebración a San Martín Caballero está programada al medio día, informó el padre Luis Manuel Avendaño, quien está a cargo de la parroquia desde el pasado ocho de julio.

El sacerdote de la parroquia de San Martín Xaltocan indicó que los santos patrones de cada comunidad son los intercesores ante Dios, además, dijo: “Es un protector y estamos invitados a imitar sus virtudes, expresamente en la fe que compartimos”.

De este modo, detalló que los días de fiesta, la comunidad católica vive la fe a Jesucristo resucitado por intercesión de San Martín.



La gente asiste es un encuentro con Dios, que con su gracia y su espíritu transforma interiormente para que se manifiesten en la sana convivencia, en armonía, paz y alegría, explicó el clérigo.

Asimismo, el padre Luis Manuel Avendaño comentó que, independientemente de todo lo que se organiza al exterior, que es parte de la fiesta pagana, la gente prefiere más la diversión que lo espiritual, la fe.

Nosotros no exhortamos, solo motivamos, pero la respuesta es de la gente, la fe no obliga, Jesucristo no obliga, Él invita, Él exhorta, quien lo escucha transforma su vida, su convivencia y todo, finalizó.

Dentro de las actividades paganas, el 11 de noviembre será el desfile de feria del municipio de Xaltocan, programado para las 15:00 horas por las principales calles de la demarcación.

