Filme tlaxcalteca, en festival francés

El documental “Guerreros Yaotecameh”, realizado por el tlaxcalteca José Luis Fernández Carmona, fue seleccionado para integrar el catálogo 2021 del Festival Clermont-Ferrand Short Film, en Francia.

El material audiovisual está disponible desde el pasado 10 de enero y permanecerá en la plataforma digital del festival hasta el próximo 31 de diciembre del presente año, precisó el creador.

Explicó que recibió la notificación vía correo electrónico de que su material fue seleccionado para integrar el catálogo 2021, lo cual lo motivó para continuar preparándose.

Mencionó que el documental integra escenas tomadas en Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México, durante el 2018 y 2019, donde narra la problemática que enfrentan los jugadores de pelota mesoamericana en la entidad, pues no cuentan con un espacio para entrenar.

“Fue por una nota en El Sol de Tlaxcala que me enteré que existe un equipo de juego de pelota, me puse en contacto con los integrantes y los comencé a seguir en sus competencias y exhibiciones, ahí comenzó la historia, pues me contaron que no tienen un lugar fijo para entrenar”, dijo.

Fernández Carmona mencionó que en 2019, con el material recolectado y de archivo, concluyó el documental y lo registró para participar en el festival José Rovirosa de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuvo una mención honorifica.

A partir de ese momento, decidió incursionar en festivales internacionales y en los primeros meses de 2020 inscribió su material en varias plataformas, lo cual tiene un elevado costo en euros.

Precisó que cerró el 2020 con la notificación de que su trabajo integraría las filas del festival de Francia. Aseveró que no se trata de un material de exhibición del juego de pelota, más bien expone una problemática que se vive en el estado.

Finalmente, lamentó que el documental no sea de libre acceso, pues la plataforma requiere inscripción ejecutiva, que implica realizadores, productores y difusores, entre otros.

El documental "Guerreros Yaotecameh” dura 14:04 minutos, e implicó dos años de trabajo.

