Fracasa proyecto para construir un centro expositor de nuez en Teolocholco

Ante la falta de presupuesto y de interés por parte de la administración municipal, el proyecto de construcción de un centro expositor de la nuez en Teolocholco fracasó rotundamente, acusaron productores locales.

A pesar de que cada año las administraciones municipales nombran a la feria patronal como “de la nuez”, no hay un espacio en el municipio para que los visitantes consuman el fruto y sus derivados. La venta es en los domicilios de los productores.

En 2021, Hamlet Robles Sánchez, productor de ese municipio, sostuvo que su agrupación y la mayoría de población se reunió con el presidente, Rodrigo Cuahutle Salazar y parte de su cabildo, para acordar la adecuación de un espacio en donde los nueceros comercialicen sus productos.

Aunque el alcalde les prometió resolver favorablemente la petición, al final les dijo que no tenía un espacio disponible, ni la inversión para acondicionarlo.

Comentó que en un principio les propusieron colocar estanquillos con lonas en el centro municipal, pero los productores pidieron la construcción de una plaza comercial. Como no concretaron acuerdos, la última opción fue adaptar el kiosco y tampoco se pudo.

No llegamos a ningún acuerdo con el ayuntamiento, solamente se quedó en una idea, no se hizo, no prosperó. Sugerimos habilitar el kiosco como oficinas rudimentarias, pues consideramos que el espacio estaba desperdiciado, pero lamentablemente no hubo éxito; continuamos vendiendo la nuez en nuestros domicilios, detalló.

Robles Sánchez precisó que este año comercializaron ciento a 160 pesos la pequeña y las más grande en 250 pesos, también el ciento y las ventas mejoraron aun cuando la producción se atrasó hasta por 20 días.

TRANSFORMAN LA NUEZ

Para darle valor agregado al producto, señaló que la Universidad Politécnica de Tlaxcala y una empresa privada les ayudó a la transformación de la nuez, con financiamiento y diseño de maquinaria para que les facilite el trabajo y ofrezcan productos para el uso diario.

Estamos creando pomada desinflamatoria para artritis a base de nuez, jarabe para la tos, jabones para teñir el cabello y exfoliantes, declaró.

Por parte de la Secretaría de Impulso Agropecuario, señaló que los envió a capacitación para aprovechamiento de los elementos del nogal, desde la hoja, la cáscara y el fruto.

Productos a base de nuez

Pomada desinflamatoria para la artritis. Jabones para teñir el cabello. Jarabe para la tos. Jabones exfoliantes.