Gana la bondad en la pastorela cómica de Santa Cruz Tlaxcala

Con el tema: “En el mar, la vida es más sabrosa”, personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Cruz Tlaxcala abrió el telón de la pastorela humorística que presentó en el marco del festival “Luces, Magia y Navidad 2023”.

En el parque de la localidad, la lucha entre el bien y el mal se transformó en diversión y reflexión ante un público que aplaudió la participación de los actores noveles.

Con este evento el gobierno que preside el alcalde David Martínez del Razo cerró las actividades de las fiestas decembrinas que comenzaron los primeros días del presente mes y culminan el próximo seis de enero con la tradicional rosca de reyes.

De este modo, la pastorela con toque satírico presentó la “agusticidad” de los malos, en este caso los diablillos que pasan sus días de vacaciones en la playa, en donde disfrutan toda clase de manjar y bebidas, pero sin dinero.

Luego, las pastorcillas salen a escena para exigir mejores estímulos para llegar a Belén y deciden ponerse en huelga con las consignas de “si no hay que tragar, no vamos a avanzar” o “con tortas de jamón, no cumplimos la misión”.

Así, bajo la dirección de Alejandro Oropeza, los diablillos intervienen para hacer sus maldades contra los ángeles y convencerlos de desistir en su caminar, pero la bondad pudo más que la maldad.

Al final, en un duelo de espadas contra tenazas, el bien vence al mal y lo manda de nueva cuenta al fuego eterno. La obra fue representada por Ignacio Ronald Reyes Romero como Satanás, acompañado por Luis Alberto Pérez Corona y Fernanda Martínez Santillán. Como ángeles actuaron Esmeralda Vázquez Grande, Patricia Teresa Nájera Martínez y Ana Cristina Romero González, mientras que de pastorcillas estuvieron Fátima Michel Bautista Hernández, Jessica Fernández Grande y María Ávila Roldán.

Como mesera actuó Eva Peralta Hernández, y Rosalba Hernández Tetlamatzi se encargó del diseño y costura de los trajes.

Santa Cruz Tlaxcala alista la tradicional partida de rosca de reyes el seis de enero próximo.