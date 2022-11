Gobernación suspende al edil suplente de San Mateo Ayecac, en Tepetitla

Por falta de acuerdos, la localidad de San Mateo Ayecac, en Tepetitla de Lardizábal, está acéfala, pues el director de Gobernación, Mario Cervantes Hernández suspendió definitivamente las funciones del suplente, Giovanni Nieves Pérez.

Después del deceso del presidente de la localidad, Hugo Ramírez Pérez, el alcalde Alan Alvarado Islas le tomó protesta al también director de Cultura del municipio, el pasado ocho de noviembre, pero la ciudadanía se inconformó y procedió a cerrar un tramo carretero para exigir su salida.

Posteriormente, el nueve de noviembre, Cervantes Hernández sostuvo la primera reunión con el grupo inconforme, donde se comprometió a convencer al edil a renunciar al cargo y hasta ayer viernes, la noticia fue que quedó suspendido de sus funciones.

Además, propuso que será algún miembro del Cabildo quien tome las decisiones a nombre del pueblo de San Mateo, pero la comisión se opuso y alargaron el proceso hasta el próximo lunes, por la mañana, en el Congreso local.

A la reunión de ayer, también asistió el presidente municipal, quien aseveró que a la localidad mezclillera le corresponde un presupuesto de 89 mil pesos y será administrado por el municipio.

Para el caso del camión recolector de basura, aseveró, debe ser operado por la propia comunidad, pero no le brindará apoyo para gastos de diésel, pues no está considerado dentro del presupuesto.

Ante los condicionamientos, la comisión determinó no aceptar las propuestas y tampoco firmar documento alguno, pues considera que el alcalde emanado de las filas del partido Movimiento Regeneración Nacional colocará a su gente y decidirá por Ayecac.

Recordaron que históricamente, Tepetitla y esa localidad mantienen diferencias políticas y administrativas, por eso, ahora que gobierna una persona originaria de la cabecera municipal, pretende someterlos a control o marginarlos.

A pesar de que no existió un acuerdo del todo favorable para el pueblo, no cerraron carreteras como lo habían anunciado, pues están conformes con la suspensión del Nieves Pérez, toda vez que lo consideran una persona no merecedora del puesto, pues se ha negado a cooperar y a trabajar para la demarcación

Una última opción, será la propuesta de un ciudadano de Ayecac que los represente en el seno del Cabildo y conformarán una comisión que vigile el trabajo del responsable, pero esa determinación no está avalada por Gobernación.

A la fecha, la presidencia de localidad luce cerrada, pues nadie puede entrar hasta que el conflicto llegue a su fin, mediante acuerdos.





