Gobernar su comunidad, un reto para las mujeres

Por vez primera en su historia, la localidad indígena de Cuaxinca, municipio de Teolocholco, es gobernada por una mujer. Elizabeth Hernández Morales abanderó al Partido Revolucionario Institucional y ganó apenas con tres votos de diferencia.

La población cuenta con 596 habitantes, la mayoría hablante de lengua náhuatl, y dentro de todos los pueblos del municipio ocupa el número cuatro en cuanto al número de ciudadanos.

La representación de la autoridad local también es por un trienio y desde hace seis años es elegida a través del sufragio efectivo, con intervención del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. La reciente votación fue cerrada entre Elizabeth Hernández y Miguel Ángel Morales.

Durante muchos años de existencia, Cuaxinca nunca había sido gobernada por una mujer, apenas este año y considero que la elección la gané gracias al voto de las mujeres, pues fueron apenas tres sufragios de diferencia, pero logré la representación, resaltó.

De igual forma, admitió que el segundo lugar aceptó los resultados, no judicializó la elección y no apeló a una nueva jornada, para no confrontar a la población ubicada a dos mil 420 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Lograr el puesto para mí fue un tanto duro, porque me pegaron los grupos políticos, cuando inicié, en mi primera asamblea, solamente estaba mi suplente, Mónica Solís Pluma y yo como mujeres, todos los demás eran hombres, entonces me hicieron sentir que no merecía el lugar donde estoy, recordó.

Lo que le valió el respeto de la gente, dijo, fue que se defendió con sustentos legales, además, en posteriores asambleas se integraron más mujeres, quienes la respaldaron en todas sus decisiones.

Elizabeth Hernández Morales, presidenta de Cuaxinca, Teolocholco: "La gente ya lo asimiló (ser gobernada por una mujer), además, ellas ya participan más y los hombres todavía como que se resisten a colaborar conmigo, pero ahí la llevamos”.

