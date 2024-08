Gobierno capitalino compra 16 patrullas, con una inversión de 10 millones de pesos

El municipio de Tlaxcala no se quedará sin policías ni patrullas. Para contener la delincuencia en colonias y comunidades, el gobierno capitalino adquirió 16 nuevas patrullas nuevas y equipadas con una inversión cercana a los 10 millones de pesos y comenzarán a operar en esta semana.

Las unidades motoras ya fueron adquiridas, solo falta tramitar el seguro de cada una de ellas y emplacarlas para que circulen, informó Juan Minor Rojas, director de Seguridad Pública y Vialidad de Tlaxcala y afirmó que la alcaldesa interina de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas, instruyó que mientras tanto, continuarán el trabajo policial y de vialidad en las calles de la Capital con 21 patrullas que se tienen en comodato con una empresa privada.

Informó que el municipio de Tlaxcala -con mayor población a nivel estatal- dispone de 139 policías acreditados y con pruebas de control y confianza quienes se encargan de la seguridad de los capitalinos. “Esta Administración hace un esfuerzo para que las familias que viven en la Capital tengan la impresión de que es un municipio seguro”, expresó el jefe policiaco.

Motocicletas patrullas no son utilizadas por el gobierno capitalino. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

No obstante, aclaró que las patrullas no alcanzarán para los operativos que diariamente se realizan en once comunidades y siete delegaciones que integran el municipio de Tlaxcala, de ahí que las autoridades entrantes, deberán fortalecer los 18 puntos más la capital tlaxcalteca.

Confirmó que la renta de las patrullas que dejó Jorge Corichi concluye el último día de administración, es decir, el 31 de agosto, por lo que, “ya se tiene solucionado el problema de la Seguridad Pública y Vialidad en el municipio de Tlaxcala”.

Expuso que lo anterior se debe a que la alcaldesa Mildred Vergara -quien suplió a Anabell Ávalos Zempoalteca porque se separó del cargo, solo dejó seis patrullas en buen estado, la mayoría de ellas descompuestas que se encuentran en el taller mecánico. Por ello, comentó que los policías municipales no serán despedidos durante la administración de Alfonso Sánchez García porque “su trabajo es de carrera profesional y por consiguiente no serán despedido tan fácilmente”.

Respecto a las motocicletas que también sirven como patrullas, señaló que las están rehabilitando para que regresen a las calles y, con ello, mejorar la seguridad de las familias de Tlaxcala

Guillermo Veloz, encargado del Área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tlaxcala, precisó que se trata una inversión estimada de 10 millones de pesos para la adquisición de 16 vehículos Onix de la marca Chevrolet en la modalidad de cuatro puertas, incluso, explicó que son más amplios que los Aveo.